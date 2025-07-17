Platinin fiyatı 6 ayla yüzde 50 arttı

Emtia piyasasında, yılın ilk yarısında oynaklığın arttığı ve fiyatlardaki dalga boyunun yükseldiği görülürken, fiyatı yüzde 50'ye yakın yükselen platin, öne çıkan başlıca ürünler arasında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler, jeopolitik riskler, değerli metal fiyatları üzerinde etkili oldu.

ONS ALTIN FİYATI YÜZDE 25,9 ARTTI

Yılın ilk yarısında ons bazında fiyatlar altında yüzde 25,9, gümüşte yüzde 25, platinde yüzde 49,9, paladyumda yüzde 20,9 arttı.

Bu dönemde, altının ons fiyatı 3 bin 499,99 dolarla rekor seviyeyi, platinin ons fiyatı 1.437,22 dolarla yaklaşık 11 yılın en yüksek seviyesini test etti.

GÜMRÜK TARİFELERİ ETKİLİ OLDU

Platin fiyatlarındaki yükselişte son dönemdeki tarife savaşları etkili oldu. ABD ile Çin arasında, özellikle tarifeler konusunda gerilim devam ederken, ABD'nin sadece Çin'e değil birçok ülkeye karşı tarife savaşlarını başlatması, emtia piyasasındaki ürünlerin de fiyatlarını etkiliyor.

TRUMP-ELON MUSK GERİLİMİ PLATİN FİYATLARINI ETKİLEDİ

Analistler, platinin öne çıkmasındaki diğer noktanın da Trump ile Elon Musk arasındaki sözlü gerilimin olduğunu vurguladı.

Bu gerilimle Trump'ın elektrikli araçlara yönelik teşvikleri azaltacağı veya kaldıracağına yönelik beklentilerin artmaya başladığını aktaran analistler, platinin de daha çok karbon yakıtlı otomobillerde, yani elektrikli olmayan, egzozlu otomotivlerde kullanılan ürünlerden biri olduğuna ve yoğun talep gördüğüne dikkati çekti.

Çin'in nisan ayında ciddi anlamda platin ithalatı gerçekleştirdiğini vurgulayan analistler, bunun da doğal olarak platin talebini artırdığını belirtti.

"FİYATLARDAKİ ARTIŞ SPEKÜLATİF"

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, "Güney Afrika'dan gelen zayıf üretim ve Çin'in talebindeki artış platin fiyatlarını desteklemeye yardımcı olurken, spekülatif alımlardaki artış fiyatlardaki yükselişin ana nedeni olarak görülüyor." dedi.

Hussain, bunun da platin rallisinin piyasa duyarlılığında fiyatların düşmesine yol açacak bir değişime karşı çok hassas olduğu anlamına geldiğini aktardı.