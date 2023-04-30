Prefabrik yapı pazarı 299,4 milyar dolara koşuyor Pandemi döneminde doğaya özlem duyanlar, kısa sürede inşa edilen prefabrik evleri tercih ederken, deprem korkusuyla yüzleşenler ise bu kez de çelik prefabrik evlere talebi yoğunlaştırdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra prefabrik yapılana ilgi arttı ancak dünya genelinde de bu ilgi artmaya devam ediyor.

Küresel prefabrik bina ve çelik yapı pazarının, her yıl ortalama yüzde 6,36 büyüyerek 2027’ye kadar 299,4 milyar dolar değerine ulaşacağı öngörülüyor.

Bu büyümenin itici güçlerinin ise esneklik, dayanıklılık, enerji verimliliği ve kısa inşa süresi olduğu belirtiliyor.

Tüm dünyada talep gören prefabrik yapılar, ülkemizde de koronavirüs salgını sonrasında doğaya özlem duyanlar için hızlı ve ekonomik bir alternatif oluştururken, depremin ardından evleri yıkılanlara sıcak birer yuva oldu.

Özellikle de çelik yapılar, deprem korkusu yaşayanlar için alternatif haline gelerek son dönemde yoğun talep görmeye başladı.

"Prefabrik evlere talebin artması şaşırtıcı değil"

Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını göz önünde bulundurarak çelik prefabrik evlerin daha da popülerleşeceğini öngördüklerini belirten sektör temsilcilerinden Mehmet Çankaya “Deprem sonrasında çelik prefabrik evlere talebin artması şaşırtıcı değil. Çünkü insanlar hayatlarını güvenli yapılarda sürdürmek istiyor." dedi.

“Çelik evler, kısa sürede hazır”

Yaşamı konforlu hale getirmek için çalıştıklarını belirten Çankaya, son dönemde prefabrik evlerin satışlarında adeta patlama yaşandığını belirterek, evlerin hızla hatırlandığını söyledi nedenini şöyle açıkladı: