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Rakamlarla Yusufeli Barajı
Artvinde yapılan Yusufeli Barajı ve HES, enerji üretimine büyük katkı verecek.
- 20.11.2022 - 13:05
- Güncelleme : 20.11.2022 - 13:20
Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle su tutmaya başlayacak.
Dar vadinin gizli hazinesi
AA'nın haberine göre, baraj, sert kayalıklarla kaplı dar vadide çok zorlu coğrafyada inşa edilmiş olması nedeniyle "dar vadinin gizli hazinesi" olarak adlandırılıyor.
DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre rakamlarla Yusufeli Barajı:
- Çift eğrilikli beton kemer sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek barajı.
- Çin'de bulunan 305 metre yüksekliğindeki Jinping-I, 292 metre yüksekliğindeki Xiaowan, 285,5 metre yüksekliğindeki Xiluodu ve İsviçre'deki 285 metre yüksekliğe sahip Grande Dixence barajından sonra sınıfının dünyada en yüksek 5. barajı.
- Yusufeli Barajı ve HES'in yapımına 21 Aralık 2012'de başlandı. Barajın temel atma töreni 26 Şubat 2013'te yapıldı. Barajda şantiye içi ulaşım yolları 10 Şubat 2015'te, baraj gövdesi kret üstü kazıları 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, baraj gövdesi kret altı kazıları da 22 Haziran 2018'de bitirildi. Gövde inşaatı 11 Temmuz 2018'de başladı, 24 Haziran 2021'de tamamlanarak son şeklini aldı.
- Türk mühendis ve işçisinin alın teri ve tamamen milli sermayeyle inşa edilen barajda gövde betonu, su tutma imalatları, enerji yapıları ve inşaat faaliyetleri tamamlandı.
- Çoruh Nehri üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarından sonra inşa edilen 5. baraj .
- Yusufeli Barajı ve HES, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli'ne 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
- Gövde inşaatında 4 milyon 61 bin metreküp beton kullanıldı.
- Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.
- Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor.
- Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.
- Baraj projesiyle yapılan 69,2 kilometrelik yeni kara yolu ağını tüneller, köprüler ve viyadükler oluşturuyor.
- Toplam 39 tünel, 19 da köprü bulunan yeni yol ağında dengeli konsol köprü olarak inşa edilen "Şilenkar", "Tekkale", "Baraj" ve "Yusufeli Merkez" viyadükleri 'teknoloji harikası' özel tasarım köprüler olarak nitelendiriliyor. Söz konusu köprülerden üçünün inşaatı tamamlanarak kullanıma açıldı.