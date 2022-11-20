Artvinde yapılan Yusufeli Barajı ve HES, enerji üretimine büyük katkı verecek.

Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle su tutmaya başlayacak.

Dar vadinin gizli hazinesi



AA'nın haberine göre, baraj, sert kayalıklarla kaplı dar vadide çok zorlu coğrafyada inşa edilmiş olması nedeniyle "dar vadinin gizli hazinesi" olarak adlandırılıyor.





DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre rakamlarla Yusufeli Barajı:

