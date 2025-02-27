Ramazan ayında denetimlere pide de dahil edildi

DHA

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan öncesi Türkiye genelinde market ve gıda üretimi yapılan işletmelere yönelik denetimlere yağunlaştı.

Türkiye genelinde bugün eş zamanlı yapılan denetimlerde, Antalya'daki fırınlar da denetlendi.

Fırınlarda ekmek ve simit başta olmak üzere unlu mamüllerin gramajları ve fiyat etiketleri İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

200 gram ekmeğin fiyatının 12,5 lira, 90 gram simidin fiyatının ise 15 lira olmasına özellikle dikkat edildi.

HER ÜRÜN İÇİN 300 LİRA CEZA

Denetimlerde fiyat etiketleri ve gramajlara uymayan her ürün için 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanıyor.

"283 FİRMAYA 2 MİLYON 225 BİN LİRANIN ÜZERİNDE PARA CEZASI"

Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, "Ramazan dolayısıyla denetimleri daha sıklaştırdık. Ürünlerin gramajları ve fiyat etiketlerini inceliyoruz. Uygunsuzluk halinde her ürün için ayrı para cezası uygulanıyor. 2 aylık sürede 6 bin 148 işletme, 892 binden fazla ürün denetlendi. 283 firmaya 2 milyon 225 bin liranın üzerinde para cezası verildi." dedi.

Şok denetimlerle market, fırın, kafelerin yakından incelendiğini belirten Özşahan, denetimlere Ramazan ayında pidenin de dahil edileceğini ifade etti. Diğer yandan denetlenen fırında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

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