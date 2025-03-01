Ramazan ayında E-ticarette 50 milyar liralık hareketlilik bekleniyor

AA & Ensonhaber

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte e-ticaret sektöründe hareketlilik artarken, gıda alışverişlerinden küçük mutfak aletlerine kadar birçok kategoride yoğun talep yaşanıyor. Özellikle alışverişlerin büyük bir kısmının iftar ile sahur saatleri arasında gerçekleştiği gözlemlenirken, ramazan hazırlıklarının günler öncesinden başladığı dikkat çekiyor.

Sektör temsilcileri, yurt dışında yaşayan Müslümanların Türkiye'den verdikleri siparişlerde de belirgin bir artış yaşandığını belirtiyor. Kayısı, baklava, gül suyu, fındık, zeytinyağı, bal, sucuk, pastırma ve kuru incir gibi geleneksel ürünler; Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Çin gibi birçok bölgeden yoğun talep görüyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de e-ticaretin her geçen gün büyüdüğünü vurgulayarak, “Ramazan ayında özellikle gıda ve süpermarket alışverişlerinin önemli ölçüde e-ticarete kaydığını net bir şekilde görüyoruz. Halihazırda Türkiye’de aylık e-ticaret hacmi yaklaşık 200 milyar lira seviyesinde bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

E-TİCARETTE 250 MİLYAR LİRALIK HACİM BEKLENTİSİ

Araştırmalara göre tüketicilerin %60’tan fazlası Ramazan ayında daha fazla alışveriş yaparken, bu eğilim sektör temsilcilerinin beklentilerini de yukarı çekti. Çevikoğlu, ramazan ayına özel olarak 50 milyar liralık ek alışveriş beklentisi oluştuğunu ve ay sonunda e-ticaret hacminin 250 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Tüketicilerin ramazan hazırlıklarına neredeyse bir hafta öncesinden başladığını ifade eden Çevikoğlu, e-ticaret platformlarının bu döneme özel kampanyalar ve teklifler sunduğunu dile getirdi:

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan gıda ve süpermarket ürünlerinden oluşan ramazan kolileri, en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi, vatandaşların ramazan kolilerine uygun fiyatlarla erişebilmesi için çeşitli indirimler uyguluyor. Şu an itibarıyla en çok ramazan kolisi siparişi verilen şehirler arasında İstanbul, Ankara ve Bursa öne çıkıyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek bu alışveriş dalgasının, hem iç piyasada hem de uluslararası satışlarda önemli bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA YÖRESEL LEZZETLER GÖNDERİLİYOR

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte e-ticaret platformlarında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Hurma, güllaç, bakliyat, un, şeker ve kuru yemiş gibi ürünlerin satışları artarken, tüketiciler gıda alışverişlerinin yanı sıra küçük mutfak aletlerine de yoğun ilgi gösteriyor.

GECE ALIŞVERİŞLERİ ARTIYOR

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, alışverişlerin büyük ölçüde iftar ile sahur saatleri arasında yoğunlaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da aynı trendin devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle 22.00 ile sahur vakti arasında alışveriş trafiğinde belirgin bir artış yaşanıyor. Bu saatlerde elektronik, kozmetik, giyim ve aksesuar kategorileri öne çıkarken, bakliyat ve kuru yemiş gibi gıda alışverişlerinin daha erken saatlerde yapıldığını gözlemliyoruz.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA RAMAZAN LEZZETLERİ

Ramazan ayında yalnızca Türkiye içindeki alışverişlerde değil, yurtdışından gelen siparişlerde de önemli bir artış yaşanıyor. Çevikoğlu, özellikle yurt dışında yaşayan Müslümanların Türkiye’den geleneksel gıda ürünleri sipariş ettiğini belirterek, şunları söyledi:

Kayısı, baklava, gül suyu, fındık, zeytinyağı, bal, sucuk, pastırma ve kuru incir gibi yöresel lezzetlerimize Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Çin’den yoğun talep var. Örneğin, Finlandiya’ya baklava ve güllaç, Brezilya’ya Türk kahvesi, Çin’e zeytinyağı, İspanya’ya kayısı, Avustralya’ya fındık ve Suudi Arabistan’a gül suyu siparişleri bu dönemde artış gösteriyor.

E-TİCARETTE EN AZ YÜZDE 30 CİRO ARTIŞI BEKLENİYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli ise ramazan ayında e-ticaret sektöründe büyük bir ivmelenme beklediklerini belirterek, “Bu dönemde en çok sipariş artışı, paket servis hizmeti veren işletmeler ve market pazar yerlerinde yaşanıyor. Türkiye genelinde e-ticaret cirosunda en az yüzde35’lik bir artış bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

MOTOKURYE İSTİHDAMI ARTIYOR, BAYRAM VE TURİZM ALIŞVERİŞLERİ BAŞLADI

Ramazan ayı boyunca sipariş hacmindeki artışa paralel olarak, paket servis hizmeti sunan işletmelerin ve market pazar yerlerinin ek motokurye istihdamına yöneldiğini aktaran Çiğdemli, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ramazan ayında evde ve ofiste masa başında daha fazla zaman geçirildiği için elektronik ürün satışlarında da artış yaşanacağını öngörüyoruz. Ayrıca yaklaşan bayram nedeniyle tekstil ve moda kategorilerinde yoğunluk gözlemliyoruz. Öte yandan, turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte otel ve tatil köyü rezervasyonlarında da hareketlilik başladı.

Ramazan ayının sonuna doğru alışverişlerde zirve yaşanması beklenirken, sektör temsilcileri bu dönemin e-ticaret için en hareketli dönemlerden biri olacağını öngörüyor.