Ramazan Bayramı'nın yıldızı KKTC ve Antalya olacak

DHA

Bu yıl kış mevsiminin ardından gelen ilk tatil fırsatı olan Ramazan Bayramı’nda aynı zamanda turizm için de sezon başlangıcı olacak.

Ramazan Bayramı ve tatilinde en büyük ilgiyi, birçok sanatçının da beş yıldızlı otellerde konser vereceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Antalya görüyor.

Tatilciler yoğun olarak tatil için yaz günlerini aratmayan hava sıcaklıklarının yaşandığı Antalya ve KKTC'yi tercih ediyor.

GECELİK KİŞİ BAŞI FİYAT, 35 BİN- 200 BİN TL ARASINDA

Sanatçılı otellerde gecelik kişi başı fiyat, 35 bin- 200 bin TL arasında değişiyor. Bayram tatilinde Antalya'daki otellerden, yüzde 70- 95 oranında doluluk bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI

Ramazan Bayramı, 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bayram tatili ise arife günü olan 29 Mart Cumartesi günü başl ayıp, 6 Nisan Pazar günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİNDE TURİZM SEZONU AÇILIYOR

Antalya'da özellikle Belek, Kundu, Lara, Kemer, Konyaaltı ve Side, Alanya bölgelerindeki otellerin birçoğu turizm sezonunu Ramazan Bayramı ile açıyor.

KONSERLİ TATİLLER

Bu bayramda sanatçılı konserlerin yoğunluğu tatiller göze çarpıyor. Sanatçıların en çok konser vereceği bölge KKTC olurken, KKTC'yi Antalya takip ediyor.

Birçok sanatçı bayramda sahnede olacak. Özellikle KKTC, Antalya gibi tatil bölgelerindeki beş yıldızlı otellerde sahneye çıkacak sanatçılardan bazıları ise bayramda iki, hatta üç şehirde konsere çıkacak.

ÜNLÜ İSİMLERİN KONSERLERİ

Gülşen İstanbul, İzmir ve KKTC'de, Derya Bedavacı KKTC, Antalya ve Bursa'da, Özcan Deniz İstanbul ve KKTC'de, Funda Arar Antalya ve KKTC'de konser verecek.

ANTALYA'DA SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Antalya Kemer'de Tan Taşçı, Derya Bedavacı, Ziynet Sali, Gökhan Tepe, Deniz Seki. Belek'te Erkan Güleryüz, Sibel Can, Funda Arar, Altay, Tuğçe Çolakoğlu, Işın Karaca, Aşkın Nur Yengi, Kundu'da Ayta Sözeri ve Buray sahnede olacak.

KIBRIS'TA SANHE ALACAKLAR

KKTC'de Hadise, Aleyna Tilki, Niran Ünsal, Öykü Gürman, Zeynep Bastık, Emrah, İrem Derici, Linet, Işın Karaca, Bülent Ersoy, Kibariye, Ege, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Serkan Kaya, Derya Uluğ, Simge Sağın, Hande Yener, Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş, Hakan Altun, Gülben Ergen ve Koray Avcı, Volkan Konak, Funda Arar, Gülşen, Sıla, Melek Mosso, Derya Bedavacı konser verecek.

TARKAN BAKÜ'DE

Bakü'de Tarkan, Sapanca'da Ceylan Ertem ve Deniz Seki, Afyonkarahisar'da Manuş Baba ve Altay, Yalova'da Ekin Uzunlar, İstanbul'da Merve Özbey gibi isimlerin konserleri olacak.

"REZERVASYONLARIN DAHA DA ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Nevruz Bayramıyla başlayan turizm sezonunda otellerin hemen ardından Ramazan Bayramı ile dolulukların daha da artacağını belirterek, “Aslında kış tatili için de uygun bir zaman dilimi olmasına rağmen yine Antalya tercih edildi. Son dakika rezervasyonlarıyla dolulukların daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

DOLULUKLARIN YÜZDE 90'I AŞMASI BEKLENİYOR

Ramazan Bayramının hareketli geçeceğini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, “Ramazan her sene 10 gün öne geliyor, yavaş yavaş kışa doğru geçiyoruz, günler biraz daha kısalıyor. Ama bu bayramda havalar da çok iyi görünüyor. Antalya'da hem münferit ziyaretçiler hem aile ziyaretleriyle bayram döneminin hareketli geçeceğini düşünüyoruz. Şu anda rezervasyonlarımızdan memnunuz. Bu yıl Paskalya da bu tarihe denk geliyor. 11-12 Nisan itibarıyla Avrupa'da Paskalya Bayramı kutlanıyor. Oradan da çok ciddi bir rezervasyon akışı geldiğinden çok hareketli geçecek. Nisan ayında otellerimizde doluluk oranının yüzde 90-95'lere kadar çıkacağını düşünüyorum." dedi.

"TALEP BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI"

Bayram dönemi için şu anda taleplerin beklentinin altında olduğunu belirten Belek'teki beş yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, “Beklentilerimiz daha yüksekti ancak sezon öncesinde sezona hazırlık provası diye nitelendirebileceğimiz bir operasyon olacak bu bizim için. Mutlu edici bir haber, ben Antalya genelinde Ramazan Bayramı’nda dolulukların yüzde 70-80 arasında geçeceğini tahmin ediyorum. Ondan sonra zaten hem Avrupalıların hem Rusların tatilleri var. Özellikle yabancı turistler açısından iyi geçeceğine inanıyorum." dedi.

“REZERVASYONLAR SON DAKİKAYA KALDI”

Ramazan Bayramı için taleplerin fena olmadığını belirten Kundu'daki beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, şu ifadeleri kullandı:

Normalde Ramazan ve Kurban Bayramı dönemleri son yıllarda çok ciddi talep oluşuyordu. Ancak bu yıl hafta sonuna da denk geldiği için rezervasyonlar son dakikaya kaldı. Son dakika rezervasyonlarla talebin daha da yükseleceğini düşünüyoruz. İnsanlar hava şartlarına göre kararlarını biraz geç verebiliyor. Bu yıl turizm sektörü olarak sezonu dört bayramla birlikte açmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Önce nevruz, ardından Ramazan Bayramı, sonrasında ise Avrupalıların Paskalya Bayramı ile mayıs ayı ilk haftasında Ruslar Zafer Bayramı’nı kutluyor. Havalar da tamamen ısınmış olacak ve yüksek sezona giriş yapacağız. Bu sene sezon iyi geliyor, çünkü bütün fuarlar bitti.

“DÖRT BAYRAM BEREKETİYLE GELSİN”