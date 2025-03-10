Ramazan nedeni ile e-ticaret yoğunluğu yaşanıyor

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Ramazan'da artan e-ticarete ait bilgi paylaştı.

Özkara, tüketicilerin, farklı marketlerde değişen fiyatları karşılaştırarak daha uygun fiyatlar sunan e-ticaret platformlarına yöneldiğini belirtti.

MUTFAK EKİPMANLARINA TALEP ARTTI

Bu dönemde mutfak ekipmanlarına olan talebin, tüketicilerin evde daha fazla vakit geçirmesiyle arttığına dikkati çeken Özkara, şöyle devam etti:

Fırınlar, blender, airfryer gibi mutfak aletleriyle buzdolabı gibi beyaz eşyaların satışlarında gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor. Evde yemek yapma alışkanlığının artması, tüketicileri pratik ve zamandan tasarruf sağlayan mutfak ekipmanlarına yönlendiriyor.

ALIŞVERİŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Özkara, Ramazan'da tüketici davranışlarında ve alışveriş saatlerinde değişiklik gözlemlendiğine değinerek, "Gün içinde özellikle öğle saatlerinde yoğunluk yaşanırken, akşam iftar sonrası ve gece saatlerinde de online alışverişlerde artış görülüyor. E-ticaret platformları, bu saatlere özel pazarlama stratejileri geliştirerek tüketicilere ulaşmaya çalışıyor." dedi.

Özkara, Ramazan ayının, e-ticaret sektörüne büyük bir ivme kazandıran dönemlerden biri olmaya devam ettiğine işaret etti.