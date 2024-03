Ramazan öncesinde üretici ile market fiyatları araştırıldı! En büyük fark kuru incirde

AA

Ramazan yaklaşırken gözler, gıda fiyatları başta olmak üzere market fiyatlarına yöneldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında Ramazan ayı öncesi dönemde markette 38 üründe fiyat artışı ve bir üründe fiyat düşüşü yaşandığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ramazan öncesi üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen Ramazan'la kıyaslandığında 38 ürünün fiyatı arttı

Ramazan boyunca üretici ve market fiyatları arasındaki farkı takip edeceklerini belirten Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

En fazla kuru incirin fiyatı arttı

"En fazla fiyat düşüşü yüzde 38,2 ile limonda görüldü"

Bayraktar, söz konusu dönemde üreticide 27 üründe fiyat artışı ve 4 üründe fiyat gerilemesi görüldüğüne işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Lojistik, depolama ve üretim düşüklüğü

Üretici fiyatlarındaki artışın en önemli nedeninin girdilerde ve işçilikte görülen artışlar olduğuna dikkati çeken Bayraktar, lojistik, depolama ve üretim düşüklüğünün de fiyatlardaki artışı etkilediğini vurguladı.

Et fiyatlarında yaşanan artışlar

Bayraktar, son dönemde et fiyatlarında görülen artışa ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

Geçmiş dönemde süt fiyatlarının düşük kalması neticesinde anaç hayvanların kesime gitmesinin faturasını bugün hepimiz ödüyoruz. 2023'te 1,4 milyar dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı yapılırken bu yıl da ithalat hız kesmeden devam ediyor. Et fiyatları ise yapılan yoğun ithalata rağmen artmaya devam ediyor. Geçen yıl Ramazan öncesine göre ise dana karkasın fiyatı yüzde 83, kuzu karkas fiyatı yüzde 139 artarken, marketlerde dana kuşbaşı fiyatı yüzde 94, kuzu kuşbaşı fiyatı yüzde 127,5 arttı. Et fiyatlarında yaşanan artışların temel nedeni hayvan sayısının azalmasına paralel olarak et arzında yaşanan düşüştür. Bu durum piyasada spekülatif hareketlere de meydan veriyor.