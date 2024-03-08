Ramazan öncesinde üretici ile market fiyatları araştırıldı! En büyük fark kuru incirde TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Ramazan öncesi üretici ile market fiyatlarını değerlendirdi. Buna göre, geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında Ramazan ayı öncesi dönemde markette 38 üründe fiyat artışı ve bir üründe fiyat düşüşü yaşandığını açıkladı.

AA

Ramazan yaklaşırken gözler, gıda fiyatları başta olmak üzere market fiyatlarına yöneldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında Ramazan ayı öncesi dönemde markette 38 üründe fiyat artışı ve bir üründe fiyat düşüşü yaşandığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ramazan öncesi üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen Ramazan'la kıyaslandığında 38 ürünün fiyatı arttı

Ramazan boyunca üretici ve market fiyatları arasındaki farkı takip edeceklerini belirten Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında Ramazan ayı öncesi dönemde markette 38 üründe fiyat artışı ve bir üründe fiyat düşüşü yaşandı.

En fazla kuru incirin fiyatı arttı

Bu dönemde markette en fazla fiyat artışı yüzde 195 ile kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat artışını yüzde 171,5 ile zeytinyağı, yüzde 149,3 ile kuru kayısı, yüzde 148,2 ile sivri biber izledi. Markette fiyatı düşen tek ürün ise yüzde 11,6 ile kuru soğan oldu.

"En fazla fiyat düşüşü yüzde 38,2 ile limonda görüldü"

Bayraktar, söz konusu dönemde üreticide 27 üründe fiyat artışı ve 4 üründe fiyat gerilemesi görüldüğüne işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 38,2 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 34,8 ile kuru soğan, yüzde 7,3 ile salatalık, yüzde 3,4 ile kabak izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 242,2 ile zeytinyağında yaşandı. Zeytinyağındaki fiyat artışını yüzde 199,1 ile marul, yüzde 186 ile elma, yüzde 178,3 ile karnabahar izledi.

Lojistik, depolama ve üretim düşüklüğü

Üretici fiyatlarındaki artışın en önemli nedeninin girdilerde ve işçilikte görülen artışlar olduğuna dikkati çeken Bayraktar, lojistik, depolama ve üretim düşüklüğünün de fiyatlardaki artışı etkilediğini vurguladı.

Et fiyatlarında yaşanan artışlar

Bayraktar, son dönemde et fiyatlarında görülen artışa ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

Geçmiş dönemde süt fiyatlarının düşük kalması neticesinde anaç hayvanların kesime gitmesinin faturasını bugün hepimiz ödüyoruz. 2023'te 1,4 milyar dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı yapılırken bu yıl da ithalat hız kesmeden devam ediyor. Et fiyatları ise yapılan yoğun ithalata rağmen artmaya devam ediyor. Geçen yıl Ramazan öncesine göre ise dana karkasın fiyatı yüzde 83, kuzu karkas fiyatı yüzde 139 artarken, marketlerde dana kuşbaşı fiyatı yüzde 94, kuzu kuşbaşı fiyatı yüzde 127,5 arttı. Et fiyatlarında yaşanan artışların temel nedeni hayvan sayısının azalmasına paralel olarak et arzında yaşanan düşüştür. Bu durum piyasada spekülatif hareketlere de meydan veriyor.

Bazı gıda ürünlerinin marketlerdeki fiyat değişimi

Maliyetler sebep gösterilerek marketler arası aynı marka ürünler ve et ürünlerinin farklı fiyatlarla satıldığına dikkati çeken Bayraktar, dana kuşbaşında yüzde 69,5, tereyağında yüzde 40,2, kuzu kuşbaşında yüzde 38,4, bütün tavukta yüzde 23,3, yoğurtta yüzde 8,4, bitkisel ürünlerde ise yeşil mercimekte yüzde 25,2, pirinçte yüzde 13,7, nohutta yüzde 5,6'ya varan değişimler tespit edildiğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)