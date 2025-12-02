RAMS Park House Maslak, İstanbul'da nefes aldıracak

- RAMS Türkiye, gayrimenkul sektöründeki deneyimiyle Maslak'ta RAMS Park House projesini tanıttı.
- Proje, 409 bin metrekare alanda modern mühendislik ve geniş otopark kapasitesi ile öne çıkıyor.
- İki yıl içinde teslim edilmesi planlanan bu proje, bölgenin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.
RAMS Park House Maslak, satışa hazırlanıyor.
37 yıllık uluslararası deneyimiyle gayrimenkul sektörünün öncülerinden RAMS Türkiye, İstanbul’un en prestijli bölgelerinden Maslak’ta hayata geçirdiği RAMS Park House Maslak projesini tanıttı.
YAŞAM KÜLTÜRÜ PROJESİ
RAMS Türkiye, Maslak’ta yalnızca bir konut projesi değil; bölgenin yaşam kültürünü dönüştürmeyi hedefleyen planlı, ölçekli ve vizyoner bir şehircilik yaklaşımını hayata geçiriyor.
İKİ YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK
409 bin metrekarelik planlı dönüşüm alanı üzerinde yükselen RAMS Park House Maslak; modern mühendislik çözümleri, ferah blok aralıkları ve 100 bin metrekarelik kapalı otopark kapasitesi ile Maslak’ın yaşam standartlarını yeniden tanımlıyor. Projenin, iki yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.
“BU PROJE, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİ NİTELİĞİNİ TAŞIYOR’’
RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, lansmandaki konuşmasında projenin vizyonunu şu sözlerle değerlendirdi:
RAMS Park House Maslak, yalnızca Maslak’ın değil; İstanbul’un dönüşüm vizyonuna da katkı sağlayan kapsamlı bir yaşam projesi olarak yükseliyor. Bu proje, Türkiye’nin en büyük ölçekli dönüşüm projelerinden biri niteliğini taşıyor. Amacımız; modern, ferah ve doğayla bütünleşen bir yaşam modeli ortaya koymak ve insanların her gün ‘iyi ki’ diyecekleri bir düzen kurmak. Uluslararası tecrübemizi bu topraklarda değer üreten projelere dönüştürmekten gurur duyuyoruz.