RAMS Park House Maslak, İstanbul'da nefes aldıracak

RAMS Park House Maslak, satışa hazırlanıyor.

37 yıllık uluslararası deneyimiyle gayrimenkul sektörünün öncülerinden RAMS Türkiye, İstanbul’un en prestijli bölgelerinden Maslak’ta hayata geçirdiği RAMS Park House Maslak projesini tanıttı.

YAŞAM KÜLTÜRÜ PROJESİ

RAMS Türkiye, Maslak’ta yalnızca bir konut projesi değil; bölgenin yaşam kültürünü dönüştürmeyi hedefleyen planlı, ölçekli ve vizyoner bir şehircilik yaklaşımını hayata geçiriyor.

İKİ YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

409 bin metrekarelik planlı dönüşüm alanı üzerinde yükselen RAMS Park House Maslak; modern mühendislik çözümleri, ferah blok aralıkları ve 100 bin metrekarelik kapalı otopark kapasitesi ile Maslak’ın yaşam standartlarını yeniden tanımlıyor. Projenin, iki yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.

“BU PROJE, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİ NİTELİĞİNİ TAŞIYOR’’

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, lansmandaki konuşmasında projenin vizyonunu şu sözlerle değerlendirdi: