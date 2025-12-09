Rapor yayımlandı! Kasımda 2. el araç fiyatları yüzde 0,2 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

VavaCars’ın her ay yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi’nin Kasım 2025 sonuçları açıklandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3 artan ikinci el araç fiyatları, kasım ayında yüzde 0,2 yükselerek genel enflasyonun altında kaldı.

Bu sınırlı artış, piyasadaki fiyat baskısının devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye’nin online ikinci el araç platformlarından VavaCars, yapay zekayla geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Kasım 2025 verilerini değerlendirdi.

KAMUYA AÇIK VERİLER ANALİZ EDİLDİ

Kamuya açık verilerin analizine dayanan rapora göre, son bir yılda ikinci el araç fiyatları yüzde 20,3 arttı.

Aynı dönemde enflasyon yüzde 31,07, dolar yüzde 22,5 ve euro yüzde 34,1 yükseldi. 2025 genelinde ise ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 18,2 artarken enflasyon yüzde 29,7, dolar yüzde 20 ve euro yüzde 33,4 arttı.

"BAZI GRUPLARDA FİYATLAR AĞUSTOS SEVİYELERİNE GERİLEDİ"

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, sonuçlara ilişkin şunları söyledi:

Kasım verileri, ikinci el araç piyasasının yılın son çeyreğinde güçlü bir düzeltme dinamiğine girdiğini gösteriyor. Sıfır araç üreticilerinin kampanyaları ve takas destekleri, ikinci el fiyatlarını özellikle kısa vadede aşağı yönlü etkiledi. Bu baskı, önce 2023-2025 model yıllarında hissedilirken kısa süre içinde 2019-2022 model gruplarına da yayıldı. Bazı yeni model gruplarında fiyatlar ağustos seviyelerine gerilerken, genel endekste fiyatların çok sınırlı artışla kapanması dikkat çekiyor. VavaCars olarak süreci şeffaf veriler ve güçlü teknolojik altyapımızla yakından izlemeye devam ediyoruz.

PİYASADA FİYAT BASKISI BELİRGİNLEŞTİ

-Kasım ayında fiyatların genel olarak yatay seyretmesi ve bazı model gruplarında gerileme görülmesi, piyasadaki fiyat baskısının sürdüğünü gösteriyor.

-Fiyatların yatay seyri, kısa vadede araç almayı düşünenler için ikinci el pazarda dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

-Sıfır araç kampanyaları ve üreticilerin sunduğu takas destekleri, ikinci elde kısa vadeli fiyat ayarlamalarını tetiklerken tüketici talebinin daha dengeli ve rasyonel bir seviyede şekillendiğini ortaya koyuyor.