Rekabet Kurulu, üç hazır beton şirketine toplam 10,2 milyon lira ceza verdi

AA

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurulu, Edirne'nin Keşan ilçesinde hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren üç şirketle uzlaşmaya girdi.

Kurul, uzlaşma sonucunda 10,2 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Kurulca, Edirne'nin Keşan ilçesinde hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren Saros Hazır Beton İnş. Madencilik San. ve Tic. AŞ, Serin Beton İnş. Taah. İnş. Malz. Hafr. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Zofunlar Beton Üretim Pazarlama San. ve Tic. AŞ hakkında yürütülen soruşturma, uzlaşma usulüyle tamamlandı.

REKABETİN KORUNMASI KANUNUNUN İHLALİ GÖRÜLDÜ

Soruşturmanın konusu; birlikte fiyat belirlemek, bölge-müşteri paylaşımı yapmak ve bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıydı.

UZLAŞMA CEZAYI YÜZDE 25 İNDİRDİ

Soruşturma süreci devam ederken söz konusu şirketlerin uzlaşma başvurusunda bulunması üzerine Kurul, takdir ettiği idari para cezası üzerinden yüzde 25 indirim yaptı.

KESİLEN CEZALAR

Böylece, Saros Hazır Beton'a 5 milyon 406 bin 988 lira, Serin Beton'a 3 milyon 831 bin 807 lira, Zofunlar Beton'a 986 bin 382 lira olmak üzere üç şirkete 10,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.