Rekabet Kurulu'ndan iki su şirketine yaklaşık 26 milyon lira ceza

AA

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurulu, piyasada aktif olan iki su firmasını; geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirdikleri gerekçesi ile inceledi.

Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Erikli) 21,1 milyon lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Pınar) ise yaklaşık 4,9 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

"KANUNU İHLAL ETTİLER"

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüslerin geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Kurul, ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan iki teşebbüs için idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verdi.

YAKLAŞIK 4,9 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Bu kapsamda Erikli'ye 21 milyon 106 bin 470 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası olmak üzere yaklaşık 4,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.