Rekabet Kurumu soruşturma açtı! Marketlerin hisseleri düştü

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Rekabet Kurumu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik soruşturma açıldı.

Büyük zincir marketleri arasında yer alan BİM, Migros, Şok Marketler ve Carrefoursa soruşturma başlatılan şirketler içinde yer aldı.

Şirketler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) soruşturmaya dair bilgi paylaştı.

SORUŞTURMA AÇILAN MARKALARIN HİSSELERİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Tüm bu gelişmenin ardından BİM, Şok ve Migros'un Borsa'da işlem gören hisselerinde sert düşüşler görüldü.

BİM: SORUŞTURMA AÇILMASI CEZA ALINACAK ANLAMI TAŞIMIYOR

BİM'den KAP'a yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları ve kalacakları şeklinde yorumlanamaz." denildi.

Şirket, gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

CARREFOURSA: GELİŞMELER KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.



Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.



Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

MİGROS: SORUŞTURMA AÇILMASI, KANUNUN İHLAL EDİLDİĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ

Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve bazı tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Soruşturma açılması, kanunun ihlal edildiği şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şok, Migros ve Carrefoursa'dan da KAP'a yapılan açıklamalarda, aralarında kendi şirketlerinin de yer aldığı bazı perakendeci, tedarikçi/üretici teşebbüsler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

MARKET HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Açıklamanın ardından market hisselerinde sert düşüşler yaşandı. BIST ticaret endeksi, yüzde 5'e yakın düştü.

-BİM payları, yüzde 4,33 düşüşle 530,50 liradan işlem gördü.

-ŞOK Marketler hisseleri yüzde 2 oranında düşüşle 39,52 liradan işlem gördü.

-Migros'ta ise kayıp yüzde 4'ü aştı ve 533 liradan işlem gördü.

REKOR CEZA KESİLMİŞTİ

Rekabet Kurumu, mart ayının ilk haftasında BİM'e, yönetici kademesindeki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesiyle ilgili 1,3 milyar lira para cezası ile rekor ceza kesmişti.

BİM, söz konusu ceza için Rekabet Kurumu'na itiraz etmişti.

SORUŞTURMANIN DAYANDIĞI YASA

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Maddesi:

Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

Bu haller, özellikle şunlardır:

a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kar gibi unsurlar ile her türlü alım yahut satım şartlarının tesbit edilmesi,

b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü,

c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi,

d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,

e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması,

f) Anlaşmanın niteliği veya ticari teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi,

Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder.

Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.