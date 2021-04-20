Rekabet Kurumu'ndan 32 firmaya soruşturma

Aralarında perakende ve gıda şirketlerinin olduğu 32 firmaya, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda iş gücü piyasalarına ilişkin olarak işverenlerin sahip olduğu pazar gücünün, çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına ve çalışma koşullarının rekabetçi seviyelerin altında kalmasına neden olduğuna yönelik görüşlerin arttığı belirtildi.

32 ÜNLÜ FİRMAYA SORUŞTURMA

Bu kapsamda; aralarında perakende ve gıda şirketlerinin olduğu 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açıldı. Rekabet Kurumu, "çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına" neden oldukları iddiasıyla tanınmış firmalara soruşturma açılmasına karar verdi.

Ayrıca; çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına da karar verildi.

Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILAN FİRMALAR

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, 1 Nisan 2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu'nun, bulguları ciddi ve yeterli bulduğu ifade edilen açıklamada, Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik haklarında soruşturma başlatılan teknoloji, gıda ve perakende şirketleri şöyle sıralandı:

Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret AŞ

Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ

OYAK Çimento AŞ

Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, As Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ,

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ

Konya Çimento Sanayi AŞ

Küpeliler Endüstri AŞ ve Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ