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- Rekabet Kurumu'ndan 32 firmaya soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan 32 firmaya soruşturma
- AA & Ensonhaber
- 20.04.2021 - 12:46
- Güncelleme : 20.04.2021 - 13:40
Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda iş gücü piyasalarına ilişkin olarak işverenlerin sahip olduğu pazar gücünün, çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına ve çalışma koşullarının rekabetçi seviyelerin altında kalmasına neden olduğuna yönelik görüşlerin arttığı belirtildi.
32 ÜNLÜ FİRMAYA SORUŞTURMA
Bu kapsamda; aralarında perakende ve gıda şirketlerinin olduğu 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açıldı. Rekabet Kurumu, "çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına" neden oldukları iddiasıyla tanınmış firmalara soruşturma açılmasına karar verdi.
Ayrıca; çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına da karar verildi.
Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
SORUŞTURMA AÇILAN FİRMALAR
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, 1 Nisan 2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu'nun, bulguları ciddi ve yeterli bulduğu ifade edilen açıklamada, Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik haklarında soruşturma başlatılan teknoloji, gıda ve perakende şirketleri şöyle sıralandı:
- Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret AŞ
- Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ
- OYAK Çimento AŞ
- Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, As Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ,
- Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ
- Konya Çimento Sanayi AŞ
- Küpeliler Endüstri AŞ ve Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ
- Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş.
- Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.
- Commencis Teknoloji A.Ş
- Markafoni Elektronik Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
- Limango Dış Ticaret ve Sanal Mağazacılık Hizmetleri Ltd. Şti.
- Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.
- Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama A.Ş.
- 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret A.Ş.
- Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizm. A.Ş.
- Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
- Meal Box Yemek ve Teknoloji A.Ş.
- NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş.
- Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
- Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.
- Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş.
- Veripark Yazılım A.Ş.
- Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş.
- Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.
- DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.
- Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.
- Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Valensas Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
- Mobven Teknoloji A.Ş.
- Pizza Restaurantları A.Ş.
- Mawarıd Gıda Ticaret A.Ş.
- Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.
- TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- İş Gıda A.Ş.
- Migros Ticaret A.Ş.
- Getir Perakende Lojistik A.Ş.