Rekabet Kurumu'ndan 'Dyson' hakkında soruşturma

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu, Türkiye’de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerden el kurutma makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında soruşturma başlattı. Amaç, şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemek.

PARALEL İTHALAT VE YENİDEN SATIŞ UYGULAMALARI MERCEK ALTINDA

İncelemelerde elde edilen bulgulara göre, Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunmuş olabileceği ve yeniden satış şartlarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceği belirtildi.

SEÇİCİ DAĞITIM SİSTEMİ DE SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Ayrıca şirketin Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sistemi ve bu sistemi korumaya yönelik uygulamaları da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde incelenecek.