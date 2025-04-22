Rekorlar hızlandı! Çeyrek altın 7 bin lirayı geçti

Özel Haber

Dünyada ve Türkiye'de altın, yükselişine rekorlar kırarak devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi uygulamasında uzlaşma talep eden ülkelerle bir anlaşma sağlanamaması yatırımcıları güvenli limanlara yöneltiyor.

Ayrıca yine Trump'ın ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde geç kaldığı düşüncesiyle görevden almasını dillendirmesi, piyasalarda tedirginliğe neden oldu.

Yatırımcı belirsiz ortamda "güvenli liman altın"ı seçti. Bu yönelim de altının değerine değer kattı.

ONS ALTIN

Ticaret savaşlarına yönelik belirsizlikler ve Fed ile ABD hükümeti arasındaki politika uyumsuzluğu endişeleriyle altının ons fiyatı artırdı.

Ons altın 3 bin 494,80 doları test ederek rekor tazeledi

Ons altın bugün ise 3 bin 490 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTINA DİKKAT

Geleneklerimizde düğünlerde hediye olarak takılan çeyrek altının fiyatı 7 bin lirayı geçti. Geçen hafta yatırım araçlarında en fazla kazandıran da çeyrek altın olarak ilan edilmişti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 4 bin 291 lira

Çeyrek altın: 7 bin 279 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 675 lira

Tam altın: 29 bin 131 lira

Yarım altın: 14 bin 563 lira

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BIST 100 ENDEKSİ DÜN ALICILI SEYRETTİ

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 9.321,64 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,6 artışla 10.257,00 puanda işlem gördü.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,5 artışla 38,1970'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,2628 seviyesinden işlem görüyor.

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 38,2628 lira

Euro: 44,1102 lira

Sterlin: 51,3638 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 65,8 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,62 ve 546,2 dolar artışla 88 bin 66,1 dolara yükseldi.