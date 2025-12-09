Renault Group ve Ford, iki elektrikli otomobil için güçlerini birleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Renault Group ve Ford, Renault Group’un Ampere platformunu temel alan iki yeni Ford marka elektrikli binek araç geliştirmek üzere stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Ayrıca şirketler, Avrupa'da ticari araç segmentindeki iş birliği fırsatlarını da değerlendirerek Renault ve Ford markalı seçilmiş hafif ticari araçları ortaklaşa geliştirecek ve üretecek.

Bu ortaklık, iki grubun Avrupa’daki uzmanlığını ve endüstriyel ölçeğini bir araya getirerek her iki tarafın rekabet gücünü artıracak.

Renault Group ile Ford, Avrupa otomotiv pazarında hızla ivme kazanan elektrikli mobilite alanında güçlerini birleştiren stratejik bir iş birliğine gitti.

Bu ortaklık, Ford’un elektrikli araçlarını Avrupalı müşterilere daha geniş ölçekte sunmasını sağlayacak ve her iki şirketin bölgede artan rekabet ortamındaki konumunu güçlendirecek.

İş birliğinin odağında, Ford markası altında geliştirilecek iki yeni elektrikli araç projesi bulunuyor. Bu modeller, Renault Group’un elektrikli araç alanındaki güçlü varlıkları ve rekabet avantajından yararlanarak Ampere platformunu temel alacak.

Üretim, Renault Group tarafından Kuzey Fransa’da gerçekleştirilecek. Böylece Ampere’nin ElectriCity tesisinin son teknoloji üretim kapasitesi ve uzmanlığı somut şekilde ortaya konulacak.

İKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ İÇİN ORTAKLIK

Ford tarafından tasarlanan ve Renault Group ile ortak geliştirme sürecine alınan iki yeni elektrikli model, markanın kendine özgü sürüş dinamiklerini, Ford DNA’sını ve sezgisel kullanıcı deneyimlerini bir araya getirecek. Bu iki otomobil, Ford’un Avrupa pazarında başlattığı kapsamlı ürün atağının ilk adımı olacak. Modellerden ilki 2028 yılının başlarında showroomlarda yerini alacak.

Renault Group ve Ford, elektrikli araç iş birliğinin ötesinde, Avrupa’daki hafif ticari araç segmentinde de potansiyel bir iş ortaklığı için bir Niyet Mektubu (LOI) imzaladı. Bu doğrultuda taraflar, Renault ve Ford markalı seçilmiş hafif ticari araçların birlikte geliştirilmesi ve üretilmesi için iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. Böylece iki şirket hem binek hem ticari araç tarafında Avrupa’nın gelecek mobilite ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir iş birliği perspektifi oluşturmuş olacak.

"ORTAKLIKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Renault Group CEO’su François Provost, ortaklığa ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

İkonik bir otomobil üreticisi olan Ford ile yeni bir stratejik ortaklık başlatmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, Avrupa’daki ortaklık deneyimimizin ve rekabet gücümüzün ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyuyor. Uzun vadede Ford ile güçlerimizi birleştirmek, hızla dönüşen Avrupa otomotiv pazarında bizi daha yenilikçi, çevik ve değişime duyarlı bir konuma taşıyacak.

"EĞLENCELİ, YETENEKLİ VE FORD RUHUNU TAŞIYAN ARAÇLAR GELİŞTİRECEĞİZ"

Ford Motor Company Başkanı ve CEO’su Jim Farley ise şu ifadeleri kullandı:

Renault Group ile kurduğumuz stratejik iş birliği, Ford açısından kritik bir adım niteliği taşıyor ve Avrupa’da yüksek verimli, geleceğe uyumlu bir iş modeli oluşturma stratejimizi destekliyor.



Renault Group’un endüstriyel ölçeğini ve elektrikli araç yetkinliklerini Ford’un ikonik tasarımı ve sürüş dinamikleriyle bir araya getirerek eğlenceli, yetenekli ve Ford ruhunu taşıyan araçlar geliştireceğiz.

ELEKTRİKLİ VE HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA RENAULT–FORD İŞ BİRLİĞİ AVRUPA PAZARINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK

Şirketler, Renault Group’un Ampere platformunun kanıtlanmış yeteneklerinden, elektrikli araç üretim ekosisteminden ve Kuzey Fransa’daki ElectriCity tesisinin endüstriyel kapasitelerinden yararlanarak iki yeni Ford markalı elektrikli binek aracı üretecek.

Renault Group ve Ford, Avrupa’nın inovasyon, tasarım, yazılım ve hizmet sunumunda önde gelen oyuncuları olarak uzmanlıklarını birleştirerek sektörün karşılaştığı zorlukları aşmayı ve hem perakende hem ticari araç segmentlerinde müşterilere daha iyi hizmet vermeyi hedefliyor.

Stratejik ortaklık, hafif ticari araç segmentindeki uzun yıllara dayanan deneyimi, her iki şirketin endüstriyel ölçeğini ve geniş tedarik tabanını bir araya getirerek Avrupa pazarında inovasyon ve verimliliği artıracak güçlü bir yapı oluşturacak.