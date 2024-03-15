Rezervasyonlarda Alman turistlerin tercihi Antalya oldu! Bu sene Almanların, Rusları geçmesi bekleniyor Almanlar bu yıl her şey dahil konseptinde Türkiye'yi bir numaraya koydu. İspanya'dan daha fazla Türkiye'ye rezervasyon yaptıran Almanların, tatil için yılın tüm aylarında da tercih yaptığı görüldü.

AA

Antalya yabancı turistin en fazla rağbet gösterdiği il olurken 2024 için yapılan rezervasyonlar ziyaretçi rekorlarının kırılacağını gösteriyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da bu yıl Alman turist sayısının 4 milyonu görmesinin hedeflendiğini belirterek Almanların, Rusları geçebileceğini dile getirdi.

Kavaloğlu, 2024 turizm sezonuna ilişkin rezervasyonlarda ilk rakamların oluştuğunu belirtti.

"Almanya ve İngiltere, erken rezervasyonda çok hızlı şekilde gidiyor"

Avrupalı turistin Türkiye'ye ilgisinin arttığına dikkati çeken Kavaloğlu, şu bilgiyi verdi:

Almanların ilk defa Türkiye'ye ilgisinin bu kadar yoğun olması bizi çok mutlu etti. Erken rezervasyon satışlarında ilk defa Türkiye, İspanya'nın bile önünde çıktı. Antalya'ya 1,5 milyon Alman, erken rezervasyon yaptırdı. Almanya ve İngiltere, erken rezervasyonda çok hızlı şekilde gidiyor.

Kavaloğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya pazarındaki erken rezervasyonun biraz yavaş gittiğini dile getirdi.

"Antalya'daki hedefimiz 17 milyon turisti geçmek"

Ruslar için Antalya'nın en önemli destinasyon olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Antalya'daki hedefimiz 17 milyon turisti geçmek. Antalya'da bu yıl ilk defa Alman turist sayısının 4 milyonu görmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla bu sene Almanlar, Rusları geçebilir. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi halinde Rusya yine her zamanki gibi birinci sırada yer alır. Ukrayna üçüncü pazardı 1 milyon kişiyi geçen ama Ukrayna'yı neredeyse yüzde 80 oranında kaybettik pazar olarak. İngiltere geldi, İngiltere 2 yıl önce 1 milyon kişiyi geçen üçüncü pazarımız oldu. Polonya, dördüncü pazar."

"Almanya, Avusturya, İsviçre ve Polonya öne çıktı"

Kaan Kavaloğlu, Almanya, Avusturya, İsviçre ve Polonya'nın çok önemli hale gelen "dörtlü pazar" olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'ye Polonya ilgisi artıyor"

Polonya'dan gelen turist sayısının ilk defa geçen sene 1 milyonu geçtiğini hatırlatan Kavaloğlu, "Türkiye'ye hem yazın hem kışın Polonya ilgisi artıyor." dedi.

"İyi bir yıl geliyor"

Bu sene İskandinav ülkelerinin de eski rakamlarına ulaşabileceğini dile getiren Kavaloğlu, şöyle devam etti:

Dolayısıyla iyi bir yıl geliyor diyebiliriz. Turizmciler olarak her zaman temkinli yaklaşıyoruz. Çünkü son beş yılda yaşadığımız üç büyük kriz var. Bu krizlerin hepsini dirayetli durarak atlatabildik.

Rezervasyonlar 12 aya yayılacak

Dolayısıyla burada hem turizmi çeşitlendirmeye hem 12 aya yaymaya hem de mevsimsellik engelini ortadan kaldırarak, daha homojen rezervasyon almaya çalışıyoruz. Yani sadece temmuza, ağustosa yönelik rezervasyon değil önce 7 aya, sonrasında 12 aya rezervasyon almaya çalışıyoruz.

Kavaloğlu, ABD'li turist sayısında da artış olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)