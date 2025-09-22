Riskli varlıklar düşüşte! Bitcoin inişe geçti

Bitcoin, ABD federal hükümetinin kapanma ihtimaline yönelik endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarının yarattığı temkinli hava nedeniyle iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin şu sıralarda yüzde 2,27 kayıpla 112 bin 960,3 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin, ABD federal hükümetinin kapanma ihtimaline ilişkin endişeler ve piyasalardaki temkinli hava nedeniyle son iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

Bitcoin'in rekoru ise 124 bin 480 dolarda.

ABD BORSA VADELİLERİNDE DÜŞÜŞ

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında sağlık hizmetleri konusundaki talepler üzerine yaşanan anlaşmazlık, 30 Eylül’de sona erecek federal fonların uzatılmasını zorlaştırırken, ABD borsa vadelilerinde de düşüşe neden oldu.

Yatırımcılar ayrıca geçen hafta açıklanan Fed kararlarının etkilerini izlemeyi sürdürüyor. Fed beklendiği gibi faiz indirimi yaparken, Başkan Jerome Powell’ın gelecekteki adımlar için daha ölçülü bir yol haritası çizmesi, piyasalarda temkinli bir hava yarattı.

BITCOIN ETF’LERİNE 887 MİLYON DOLARLIK NET GİRİŞ

Öte yandan, 15-19 Eylül (ET) tarihleri arasında spot Bitcoin ETF’lerine 887 milyon dolarlık, spot Ethereum ETF’lerine ise 557 milyon dolarlık net giriş oldu. BlackRock’un ETHA ürünü 513 milyon dolarlık girişle öne çıktı.