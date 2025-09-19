Riskli varlıklara ilgi arttı, altın yine de zirvede

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Fed'in faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi, risk iştahının artmasını sağladı.

Borsaların son zamanda rekor seviyeleri test etmesi ise yatırımcılarda aşırı yükselişlerden sonra satış baskısının oluşabileceğine dair endişelere sebep oluyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 653 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 854 lira

Çeyrek altın: 8 bin 232 lira

Cumhuriyet altını: 33 bin 534 lira

Tam altın: 32 bin 909 lira

Yarım altın: 16 bin 454 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,3953 lira

Euro: 48,7578 lira

Sterlin: 56,0682 lira

BITCOIN

kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,27 düşüşle 116 bin 785,5 dolarda.