Riskli varlıklara ilgi arttı, altın yine de zirvede

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.
Fed'in faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi, risk iştahının artmasını sağladı.
Borsaların son zamanda rekor seviyeleri test etmesi ise yatırımcılarda aşırı yükselişlerden sonra satış baskısının oluşabileceğine dair endişelere sebep oluyor.
Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 653 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 854 lira
Çeyrek altın: 8 bin 232 lira
Cumhuriyet altını: 33 bin 534 lira
Tam altın: 32 bin 909 lira
Yarım altın: 16 bin 454 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 41,3953 lira
Euro: 48,7578 lira
Sterlin: 56,0682 lira
BITCOIN
kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,27 düşüşle 116 bin 785,5 dolarda.