Rize-Artvin Havalimanı'ndan Bahreyn ve Ürdün'e yeni seferler

AA

Türkiye, ulaşım atağında havalimanlarının sayısını artırarak daha fazla yolcuya hizmet ediyor.

Karadeniz'de yapılanan Rize -Artvin Havalimanı da bölgedeki ekonomiye ve turizme büyük katkı sağlıyor.

Özellikle Orta Doğu'dan gelen turistlerin uğrak noktası olan havalimanının uçuş çeşitliliği, Bahreyn ve Ürdün ile yapılan anlaşmalarla kapsamını genişletti.

BAHREYN VE ÜRDÜN'E YENİ SEFERLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bahreyn ve Ürdün ile yeni mutabakat zaptları imzalandığını belirterek, "Rize-Artvin-Bahreyn" ve "Rize-Artvin-Amman" hatlarında düzenlenecek seferler hakkında bilgi verdi.

HAFTALIK 7 FREKANS SEFER

Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı." ifadesini kullandı.

"MUTABAKAT ZAPTLARI KUALA LUMPUR'DA İMZALANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında, 19-24 Ekim tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Uluslararası Sivil Havacılık Müzakereleri Etkinliği'nin düzenlendiğini anımsatarak, etkinlik kapsamında Bahreyn ve Ürdün ile yeni mutabakat zaptlarının bu etkinlikte imzalandığını hatırlattı.

"HAVA YOLU ULAŞIMIN BAŞLAMASININ ZEMİNİ HAZIRLANDI"

Uraloğlu, imzalanan zaptlarla Bahreyn ve Ürdün ile Rize arasında hava yolu ulaşımının başlatılmasını teminen gerekli hukuki ve ticari zeminin sağlandığını bildirdi.

"RİZE TURİZMDE ÖNEMLİ BİR İVME KAZANACAK"

Bu tür anlaşmaların Türkiye'nin uluslararası havacılık alanındaki rolünü pekiştirdiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

Bu uçuşlarla birlikte, bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel mirası turistler için de daha erişilebilir hale gelecek. Özellikle doğa turizmi, yayla turizmi ve kültürel gezilerle öne çıkan Rize, yeni hatlarla birlikte turizmde önemli bir ivme kazanacak.

"YEREL EKONOMİ CANLANACAK"