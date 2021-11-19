Mandalina sıcak iklimlerde yetişen bir meyve olarak en çok Akdeniz Bölgesi'nde üretilmesine rağmen, Rize Derepazarı'nın mandalinası da oldukça rağbet görüyor.

Rize bu kez de mandalinası ile iddialı. Çay üretiminden sonra ekonomisine önemli girdiler sağlayan tarım ürünlerinden mandalinanın kalitesinde iddiasını sürdüren Derepazarı, mandalinasının mayhoş tadı ile öne çıktığını savunuyor.

Son yıllarda oldukça rağbet görmeye başlayan Rize'nin Derepazarı ilçesinde yetişen mandalina, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki satış tezgahlarına indi. Yol kenarında kurulan tezgahlarda satışı yapılan Derepazarı mandalinası, Türkiye'nin çeşitli yerlerine ve yurt dışına giden insanlar tarafından satın alınıyor.

GÜRCİSTAN, AZERBAYCAN, KAZAKİSTAN'A GİDENLER SATIN ALIYOR

Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan'a giden yabancı vatandaşlar da Derepazarı mandalinasını tercih ediyor. Bu yıl mandalinanın daha kaliteli olduğunu belirten mandalina satıcıları, mandalinanın kilosunu 2,5-4 lira arasında satışa sunduklarını söylüyor.

REÇELİ YAPILDI

Geçen yıl Derepazarı ilçesinde 1.000 ton civarında üretimi yapılan mandalinanın, Derepazarı Belediyesi tarafından reçeli yapılarak satışa sunuldu. Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi mandalina, çayın yetiştiği Rize'de ek bir gelir kapısı olarak her geçen gün değerini artırıyor.

Rize Derepazarı mandalinası tezgaha indi VİDEO



"TÜRKİYE'NİN EN İYİ MANDALİNASI"

Derepazarı mandalinasının tadı ve aroması konusunda iddialı olduklarını belirten mandalina satıcısı Burak Yıldırım, "Bu yıl hava şartlarından dolayı çok fazla mandalina olmadı. Fakat mandalinamız kaliteli. Rize mandalinası Türkiye'nin en iyi mandalinası. Şifa konusunda tat konusunda her konuda en iyisi. Bu mandalinayı yediğin zaman bal tadı bekleme! Bu mandalinanın özelliği hafif mayhoş olup ağzını tatlandırması.





GENELLİKLE YABANCILAR ALIYOR

Mandalina alıcıları genelde yabancılar oluyor. Kazakistan, Özbekistan'dan gelen sürücüler bizden mandalina alıyor. Biz de bu durumdan memnun oluyoruz. İnsanlar farklı ülkelerdeki ailelerine bizim mandalinamızı götürüyor. Satış yapmaya başladığımız ilk yıllarda insanlar Rize mandalinasını pek fazla bilmiyordu.





"MANDALİNAMIZ TANINMAYA BAŞLADI"

Ama her geçen gün mandalinamız tanınmaya başladı. Geçen yıl mandalina alan adam, bu yıl yine gelip mandalina istiyor. Tadını unutamıyorlar. Şimdilik kişiler alıyor. İnşallah ileri ki zamanlarda ihracatını da yaparız." dedi.

"RİZE'NİN DEREPAZARI MANDALİNASI ÇOK GÜZEL"

Bayburt'tan Rize'ye kardeşini ziyarete gelen Süleyman Şahin, "Rize'nin Derepazarı mandalinası çok güzel gerçekten. Bayburt'a götüreceğiz. Arkadaşlarımıza eşimize dostumuza ikram edeceğiz." şeklinde konuştu.

"ALAN BİR DAHA ALIYOR"

5-6 yıldan beri Karadeniz sahil yolunda mandalina satışı yapıldığını belirten İbrahim Eren Başoğlu ise "Bu yıl mandalina satışlarına başladık. Mandalina bu yıl az ama daha kaliteli. Çeşitli illere giden vatandaşlar buradan mandalina alıyor. Gürcistan'a, Azerbaycan'a gidenler yolda yemek için ailelerine götürmek için alıyor. İstanbul'a gidenler genelde kasa işi alıyorlar. Önceki yıllarda mandalina alan insanlar yine uğrayıp alıyor. Onlar da biz de memnun oluyoruz bu durumdan." diye konuştu.