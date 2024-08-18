Rize Ziraat Odası, çay tohumu yağı fabrikası kuruyor Rize'de çay üreticisine maddi destek sağlamak amacıyla çay tohumu yağı fabrikası kuruluyor.

İHA

Rize Ziraat Odası, çay üreticisine maddi destek sağlamak amacıyla yeni bir girişim başlattı.

Ziraat Odası'nın adım attığı projede, çay tohumlarını alarak çay tohumu yağı üretmek amaçlanıyor.

Böylelikle çay tohumu değerlendirilerek üreticiye maddi destek sağlanacak.

FABRİKA 500 METREKARE ALANA YAPILACAK

Fatih Mahallesi’nde Rize Ziraat Odası’na ait AR-GE bahçesinde 500 metrekare alanda kurulum çalışması başladı.

İlk etapta 20 ton çay tohumu alınarak 2 ton çay tohumu yağı üretilmesi planlanıyor.

YAĞLA SABUN ÜRETİLECEK

Oda, elde edeceği yağla kendi markasıyla sabun üretimi yapacak. Kalan yağları da kozmetik fabrikalarına satacak. Fabrikanın yıl sonunda üretime geçmesi planlanıyor.

"HEM ÇAYA HEM ÜRETİCİYE DESTEK"

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan üreticilere destek amaçlı bu projenin yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Hem çayımıza hem de üreticilerimize değer katacak çalışmalar yürütüyoruz. Çay tohumu yağı kıymetli bir ürün ve son yıllarda bu ürünün fark edilmesi ile yeni bir alan açıldı. Biz de üreticilerimize maddi destek sağlamak amacıyla Çay Tohumu Yağı Fabrikası kuruyoruz. Üreticilerimizin topladıkları tohumları satın alarak onlara destek sağlamış olacağız.

"20 TON ÇAY TOHUMU ALMAYI PLANLIYORUZ"

İlk etapta 20 ton çay tohumu almayı planlıyoruz. Kurulum çalışmaları devam eden ve yıl sonunda faaliyete geçirmeyi hedeflediğimiz fabrikamızda 2 ton çay tohumu yağı üreteceğiz. Kendi sabun markamızı üretmeyi planlıyoruz.

"KALAN YAĞ KOZMETİK FABRİKALARINA SATILACAK"

Kalan yağı da kozmetik fabrikalarına satacağız. Bağlantılarımızı artırarak üreticilerimizden daha fazla çay tohumu almaya çalışacağız. Herkes için hayırlı uğurlu olsun.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)