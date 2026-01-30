Rize’de 2026 'Bağımsızlık ve Yeşilay Yılı' ilan edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş başkanlığında yapıldı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde (YEDAM) gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı, yeni dönem hedefleri değerlendirildi.

2026 “BAĞIMSIZLIK VE YEŞİLAY YILI” OLARAK İLAN EDİLDİ

Toplantıda, Rize özelinde 2026 yılının Vali Baydaş’ın tensipleriyle “Bağımsızlık ve Yeşilay Yılı” olarak ilan edildiği açıklandı.

Bu kapsamda bağımlılıkla mücadeleye yönelik projelerin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK”

Vali İhsan Selim Baydaş, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bir kamu politikası değil, aynı zamanda toplumsal ve insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Bağımlılığın önlenmesinde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin büyük önem taşıdığını belirten Baydaş, özellikle gençlerin spor ve sosyal faaliyetlerle buluşturulmasının bağımlılıklardan uzak tutulmalarında etkili bir yöntem olduğunu ifade etti. Bu alandaki çalışmaların artarak ve kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi.

İL GENELİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR PAYLAŞILDI

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında il genelinde yürütülen sağlık hizmetleri ve çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi ise 2025 yılı faaliyet raporunu paylaşarak, yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan YEDAM hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ayrıca Dr. Mehmet Baltacıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi AMATEM bünyesinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

GENİŞ KATILIM

Toplantı, katılımcıların görüş, öneri ve taleplerinin alınmasının ardından sona erdi. Toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Adnan Çelebi, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Öksüz, kurul üyesi il müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ayrıca bağımlılıkla mücadelede destek almak isteyenler, Yeşilay Danışmanlık Hattı 115’i arayabiliyor.