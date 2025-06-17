Rize'nin 5 aylık çay ihracatı yüzde 40 arttı

AA

Türk çayına ilgi her geçen gün artıyor.

Üreticiler, ilerleyen günlerde çay ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini bekleniyor.

Rize'den yılın ocak-mayıs döneminde yapılan çay ihracatı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, Türkiye'nin 5 aylık çay ihracatının değerde yüzde 57'sinin Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten bu dönem 1.885 ton çay ihracatı yapıldığını aktaran Turgut, söz konusu dış satımdan yüzde 40 artıla 8 milyon 636 bin 963 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

ÇAY DIŞ SATIMINDA MİKTARDA YÜZDE 17, DEĞERDE YÜZDE 40 ARTIŞ

Turgut, Rize'den geçen yılın aynı döneminde ise 1.608 ton çay ihracatı karşılığı 6 milyon 167 bin 725 dolar gelir elde edildiğini ifade ederek, çay dış satımının geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 17, değerde de yüzde 40 arttığını kaydetti.

23 ÜLKEYE ÇAY İHRACATI

Rize'den yılın 5 ayında 23 ülkeye çay ihraç edildiğine işaret eden Turgut, "Belçika, KKTC ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Rize'den Belçika'ya 6 milyon 596 bin 642, KKTC'ye 718 bin 963, ABD'ye 310 bin 727 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı İtalya, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya, Sırbistan, Moğolistan ve Özbekistan'a da bu dönem ihracat yapıldı." dedi.



