Rossmann Türkiye’den nefes! 135 bin fidanla Mersin Silifke’de yanan ormanlar canlanıyor

“Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı” (B.İ.Z.) Projesinin ikinci etabı kapsamında, 2 Nisan 2026 tarihinde Mersin Silifke Taşucu’nda yangından zarar görmüş orman alanında 135 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Rossmann Türkiye, iş ortakları ve OGEM–VAK iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, yangınlardan etkilenen alanların yeniden yeşertilmesine somut katkı sağlarken; doğaya ve topluma karşı sorumluluğunu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Fidan dikim etkinliğine Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder ve üst düzey yöneticiler katıldı.

MANİSA’DA BAŞLAYAN İYİLİK, SİLİFKE’DE BÜYÜYOR

B.İ.Z. projesinin ilk etabı 2025 yılında Manisa Saruhanlı Seyitoba köyünde gerçekleştirilmiş, Rossmann çalışanları ve iş ortaklarının katılımıyla 15 bin fidan toprakla buluşturulmuştu. İkinci etapta ise 135 bin fidanın dikimiyle birlikte, Mersin Silifke Taşucu’nda 2022 yılında meydana gelen yangınlarda zarar gören alanların yeniden yeşertilmesine katkı sağlandı. Projenin tamamlanmasıyla toplam 150 bin fidan ile yaklaşık 336 futbol sahası büyüklüğünde yeni bir orman alanı Türkiye’ye kazandırılıyor.

“BUGÜN ATTIĞIMIZ HER ADIM, GELECEĞE BIRAKTIĞIMIZ KALICI BİR DEĞER”

Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, etkinlikte yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulundu:

Bugün burada toprakla buluşturduğumuz her bir fidan, yalnızca doğaya değil, geleceğe bırakılan güçlü bir taahhüdün simgesidir. Attığımız her adım, daha sürdürülebilir bir dünya için üstlendiğimiz sorumluluğun somut bir göstergesidir. Rossmann Türkiye olarak ‘iyi hissettiren’ yaklaşımımızı yalnızca müşterilerimize sunduğumuz deneyimlerle sınırlı görmüyor; topluma, çevreye ve gelecek nesillere değer yaratmayı işimizin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyoruz. Bu projeyi, sadece bir ağaçlandırma çalışması olarak değil; iş ortaklarımızla birlikte büyüttüğümüz, uzun vadeli ve ölçülebilir etki yaratan bir sosyal yatırım olarak görüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında doğaya nefes olacak projeler üretmeye ve bu etkiyi birlikte büyütmeye kararlıyız.

Rossmann Türkiye, “iyi hissettiren alışveriş” anlayışını toplum ve çevre için de genişleterek; doğal kaynakların korunması, karbon ayak izinin azaltılması ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

“Yemyeşil Bir Türkiye İçin Bugün İyilik Zamanı (B.İ.Z.)” projesiyle doğaya kalıcı değerler kazandırmayı hedefleyen Rossmann Türkiye, önümüzdeki dönemde de iş ortaklarıyla birlikte Türkiye’nin orman varlığını güçlendirmeye devam edecek.

B.İ.Z. PROJE İŞ ORTAKLARI

Rossmann’ın sürdürülebilirlik odaklı bu girişimine çok sayıda global ve yerel marka destek veriyor. Projede yer alan iş ortakları arasında; Beyaz Kâğıt, Colgate, Henkel, L’Oréal, Nivea, P&G, Reckitt, Unilever ve Urban Care bulunuyor.