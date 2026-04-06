Yalçın Küçük hayatını kaybetti

Akademi dünyasının acı kaybı...

Öğle saatlerinde Türkiye, üzücü bir haber ile karşı karşıya kaldı.

YALÇIN KÜÇÜK HAYATINI KAYBETTİ

Prof. Dr. Yalçın Küçük’ün 87 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Küçük’ün, yaşa bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

AKADEMİ VE SİYASET DÜNYASINDA ETKİLİ BİR İSİMDİ

Yalçın Küçük, Türkiye’de özellikle sol düşünce, ekonomi politik ve yakın dönem siyasi analizleriyle tanınan bir akademisyen olarak öne çıktı.

Yazdığı kitaplar ve televizyon programlarında yaptığı değerlendirmelerle geniş bir kitle tarafından takip edilen Küçük, eleştirel yaklaşımı ve sert üslubuyla sık sık kamuoyunun gündemine geldi.

KIRMIZI ATKISIYLA SEMBOL HALİNE GELDİ

Kamuoyunda yalnızca fikirleriyle değil, tarzıyla da dikkat çeken Küçük, kırmızı atkısı ve şapkasıyla tanınan bir figürdü.

Hatta kırmızı atkısı, destekçileri tarafından bir sembol olarak görülmüş ve duruşmalara bu aksesuarla katılım çağrıları yapılmıştı.

KOMPLO TEORİLERİYLE GÜNDEMDEYDİ

Yalçın Küçük, özellikle ortaya attığı iddialar ve sıra dışı analizleriyle kamuoyunda sık sık 'komplo teorisyenliği' tartışmalarıyla anıldı.

Türkiye’nin yakın siyasi tarihi, devlet yapısı ve uluslararası ilişkiler üzerine yaptığı yorumlar, hem destekçileri hem de eleştirmenleri tarafından yoğun şekilde tartışıldı.

Sert üslubu ve kesin yargıları, onu medyada dikkat çeken bir figür haline getirdi.

ERGENEKON SÜRECİNDE TUTUKLANMIŞTI

Küçük, 7 Ocak 2009 tarihinde, Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılmak üzere İstanbul'a sevk edilen Yalçın Küçük, 11 Ocak 2009 tarihinde tutuklandı.

12 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

SIK SIK SORUŞTURMALARLA GÜNDEME GELDİ

Akademik kariyerinin yanı sıra siyasi tartışmaların da içinde yer alan Küçük, çeşitli soruşturma ve davalarla da gündeme geldi.

Tüm bu süreçlere rağmen yazmayı sürdüren Küçük, son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle kamuoyunda daha az görünüyordu.

YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

1938 yılında doğan Yalçın Küçük, akademik kariyerine ekonomi alanında başladı.

Uzun yıllar üniversitelerde öğretim üyeliği yapan Küçük, özellikle kalkınma ekonomisi ve Türkiye’nin siyasal yapısı üzerine çalışmalarıyla bilindi.

Türkiye’de sosyalist hareket içinde etkin bir entelektüel olarak kabul edilen Küçük, çok sayıda kitap kaleme aldı.

Yazılarında Türkiye’nin siyasi tarihi, devlet yapısı, uluslararası ilişkiler ve sol hareket üzerine değerlendirmelerde bulundu.