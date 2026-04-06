Derbide verilen penaltı kararında Yasin Kol'un konumu dikkat çekti

Süper Lig'de dün akşam heyecan dolu bir derbiye tanıklık ettik.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği kritik mücadele, maçın uzatma dakikalarında verilen karar ve atılan golle son buldu.

Karşılaşmayı Fenerbahçe, tek farklı üstünlükle tamamladı.

DERBİ PENALTIYLA BİTTİ: TARTIŞMALARIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Maçın sonucunu belirleyen penaltı pozisyonu ise tartışma yarattı.

Derbiye ve maçın sonucuna doğrudan etki eden penaltı kararı kadar, kararın verildiği andaki saha içi yerleşim de spor kamuoyunun dikkatini çekti.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

HAKEM YASİN KOL'UN BULUNDUĞU ALAN DİKKAT ÇEKTİ

Kararın ardından paylaşılan görüntülerde ve yapılan değerlendirmelerde, hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı esnada pozisyona oldukça uzak bir noktada, neredeyse orta saha çizgisi hizasında bulunduğu görüldü.

NEREDEYSE ORTA SAHA ÇİZGİSİNDE

Hakemin kritik bir ceza sahası kararını bu mesafeden vermiş olması, maçın ardından pozisyonun netliği ve hakemin görüş açısı üzerinden futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.