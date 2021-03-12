Ruhsar Pekcan: Ciro Kaybı Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başladıklarını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ciro Kaybı Desteği ödemeleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Pekcan, ciro kaybına ilişkin destek ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

31 MART'A KADAR BAŞVURULAR SÜRECEK

Pekcan yaptığı açıklamada, işletme başvurularının 31 Mart tarihine kadar sürebileceği belirtildi.

Açıklamada, "Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.