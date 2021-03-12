Euro
9.0618
0.95%
Dolar
7.5983
1.64%
Altın
416.19
0.43%
Borsa
1.557
0.04%
Bitcoin
429.640
1.98%
EXEN Coin
14.86
-3.50%
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Ruhsar Pekcan: Ciro Kaybı Desteği ödemeleri bugün başlıyor

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başladıklarını duyurdu.
    • AA
    • 12.03.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 14:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ruhsar Pekcan: Ciro Kaybı Desteği ödemeleri bugün başlıyor

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ciro Kaybı Desteği ödemeleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

    Twitter hesabından açıklama yapan Pekcan, ciro kaybına ilişkin destek ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

    31 MART'A KADAR BAŞVURULAR SÜRECEK

    Pekcan yaptığı açıklamada, işletme başvurularının 31 Mart tarihine kadar sürebileceği belirtildi.

    Açıklamada, "Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

    Ruhsar Pekcan: Ciro Kaybı Desteği ödemeleri bugün başlıyor #1

    Ruhsar Pekcan: Ciro Kaybı Desteği ödemeleri bugün başlıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir