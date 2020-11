Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye'nin ürünleriyle dünyanın her pazarında olmayı hak ettiğini bu sebeple ticaretin daha yüksek seviyelere ulaşacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle 'Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti' programına katıldı.

Programda konuşma yapan Bakan Ruhsar Pekcan, pandeminin küresel ekonomiyi etkilemeye devam ettiğini, Türkiye'nin de pek çok diğer ülke ile ikinci dalgayı yaşadığını açıkladı.

Bakan Pekcan, ülkenin gelişim ve kalkınması için üretim ve ihracatın devam etmek zorunda olduğunu belirterek, ihracatçıların büyük bir çabayla ticari faaliyetleri sürdürdüğünü, sanal ticaret heyetleriyle bu çabalara destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

"İŞ İNSANIMIZIN MÜCADELESİNE GÜVENİYORUZ"

Pekcan, Türkiye'nin ürünleriyle her zaman ve her koşulda dünyanın her pazarında olmayı hak ettiğini bildirerek şunları söyledi:

"Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz. Kolay pazara herkes ihracatçı olur. Bizim bu zorluklara karşı ihracatımızı nereden nereye getirdiğimiz önemli. Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz."

Endonezya'nın da her zaman Türkiye'nin daha fazla olmak isteyeceği bir ülke pazarı olduğuna işaret eden Pekcan, G20 ülkesi olarak dünyanın en kalabalık 4'üncü ülkesi olduğunu anlattı.

Bakan Pekcan, Endonezya gibi büyük bir pazara 300 milyon doların altında bir ihracat yapıldığına değinerek, "Bu ülkeye karşı yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaret açığının olduğunu" vurguladı.

Ruhsar Pekcan: İhracat portföyümüzü derinleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz VİDEO

"ENDONEZYA'YA ÇOK DAHA FAZLA İHRACAT YAPILABİLİR"

Bu tabloyu değiştirmek gerektiğini belirten Pekcan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Ticaretimizi çok daha yüksek bir seviyeye çıkarabileceğimize, dış ticaret dengesini de lehimize düzeltebileceğimize inanıyorum. Bizler resmi düzeyde, diplomatik ve hukuki manada Endonezya ile olan ikili ticaret altyapımızı güçlendirirken sizlerin de Endonezya ile ilgili pazar stratejilerinizi geliştirmenizi bekliyoruz. El ele vererek istediğimiz sonuçları alacağımızı, coğrafi uzaklığa rağmen, Endonezya'ya çok daha fazla ihracat yapabileceğimizi değerlendiriyorum."