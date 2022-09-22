Rus enerji şirketi Gazprom, 2022'de yatırım planlarını artırdı

Rus enerji şirketi Gazprom, 2022 yılı için planladığı yatırım tutarını 222 milyar ruble artırdı.

Rusya'nın, Ukrayna ile girdiği savaşın sonucunda kendisine uygulanan yaptırımlar ve aldığı kararlarla Avrupa'da enerji krizi tırmandı.

Bu aşamada Rus enerji şirketi Gazprom, 2022 yılı için planladığı yatırım tutarını 222 milyar ruble artırarak 1,98 trilyon rubleye yani yaklaşık 33,5 milyar dolara çıkardığını açıkladı.

2022 yatırım planı açıklandı

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin bu yıla ilişkin yatırım programıyla ilgili detaylara yer verildi.

Sermaye ve yatırımlar artırıldı

Sermaye harcamalarının 319 milyar ruble artarak 1,7 trilyon rubleye çıkartıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, yatırım programındaki tutarın da 222 milyar ruble artarak 1,98 trilyon rubleye yükseldiği kaydedildi.

Yatırımların ana nedeni

AA'nın haberine göre, açıklamada, yatırım programındaki değişikliklerin ana nedeni olarak, Yamal bölgesi ve Rusya'nın doğusundaki doğalgaz üretimiyle, Sibirya'nın Gücü boru hattının geliştirilmesine yönelik yatırımlar gösterildi.