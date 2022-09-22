Petrol
90.38
0.61%
Euro
18.0801
0.28%
Dolar
18.3636
0.20%
Altın
986.17
-0.04%
Borsa
3298
1.61%
Bitcoin
350.900
-1.30%
BTXN Coin
8.14
1.49%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Rus enerji şirketi Gazprom, 2022'de yatırım planlarını artırdı

    Rus enerji şirketi Gazprom, 2022 yılı için planladığı yatırım tutarını 222 milyar ruble artırdı.
    • 22.09.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 18:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus enerji şirketi Gazprom, 2022'de yatırım planlarını artırdı

    Rusya'nın, Ukrayna ile girdiği savaşın sonucunda kendisine uygulanan yaptırımlar ve aldığı kararlarla Avrupa'da enerji krizi tırmandı.

    Bu aşamada Rus enerji şirketi Gazprom, 2022 yılı için planladığı yatırım tutarını 222 milyar ruble artırarak 1,98 trilyon rubleye yani yaklaşık 33,5 milyar dolara çıkardığını açıkladı.

    2022 yatırım planı açıklandı

    Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin bu yıla ilişkin yatırım programıyla ilgili detaylara yer verildi.

    Sermaye ve yatırımlar artırıldı

    Sermaye harcamalarının 319 milyar ruble artarak 1,7 trilyon rubleye çıkartıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, yatırım programındaki tutarın da 222 milyar ruble artarak 1,98 trilyon rubleye yükseldiği kaydedildi.

    Rus enerji şirketi Gazprom, 2022 de yatırım planlarını artırdı #1

    Yatırımların ana nedeni

    AA'nın haberine göre, açıklamada, yatırım programındaki değişikliklerin ana nedeni olarak, Yamal bölgesi ve Rusya'nın doğusundaki doğalgaz üretimiyle, Sibirya'nın Gücü boru hattının geliştirilmesine yönelik yatırımlar gösterildi.


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Çağdaş ve klasik tablolar müzayedesi
    Kültür Sanat

    Çağdaş ve klasik tablolar müzayedesi

    İstanbul'da hırsızlık yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı
    3. Sayfa

    İstanbul'da hırsızlık yapan 2 şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı

    Görüş Bildir