Yırtılan sineklikleri atmayın, 5 dakikada onarın! Masrafsız ve en basit teknik... Tam da sinek böcek mevsimi gelmişken, pencerenizdeki sinekliğin tamire ihtiyacı mı var? Masraf çıkarmadan bu işi halledebilirsiniz. Yöntemi çok basit...

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Sineklik, her tür sinek ve diğer böceklerden korunmak için yatağın üstüne ve yanlarına gerilen çadır biçiminde tüldür.

Kapı ve pencere gibi açıklılara gerilerek kullanılır. Ancak zamanda eskiyebilir ve yıpranabilir. Sineklikte delik, yırtık açıldığında ise işlevini kaybeder.

Özellikle havalar ısındıkça meydana çıkan sinek ve haşereler için acil tamir etmeniz gerekir.

Ekstra bir masraf çıkarmadan sinekliğinizi eski haline getirebilirsiniz.

İhtiyacınız olan malzemeler haberimizde.

İşte basit ve ekonomik sineklik tamiri...

Eski tülle sineklik tamiri

Yırtılan ve yama isteyen sinekliğiniz için malzeme almak yerine evde kullanmadığınız eski bir tülü tercih edin.

Yerine göre keseceğiniz tülü gererek bir yapıştırıcı yardımıyla tutturun veya dikin.

Tül, sineklik görevi görecek ve fayda sağlayacaktır.