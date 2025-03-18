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Rus rublesi ve Moskova Borsası değer kazanıyor

Rus rublesi ve Moskova Borsası değer kazanıyor ABD'nin devreye girmesi ve ekonomik yatırımların gündeme gelmesi Rusya ekonomisine olumlu yansıdı. Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın ekonomik göstergelerinden para birimi ve borsası artıya geçti.