Rus rublesi ve Moskova Borsası değer kazanıyor

Moskova Borsası yüzde 1,71 yükselişle 3.349 puanın üzerine çıkarken, dolar/ruble paritesi Ağustos 2024’ten bu yana ilk defa 84 seviyesinin altına indi.
Rus rublesi ve Moskova Borsası (MOEX), Rusya ile ABD arasında süren olumlu temaslarla değer kazanmaya devam ediyor.
Batı basınında bazı şirketlerin Rus pazarına dönüşüne ilişkin bazı adımların atıldığı öne sürüldü.
MOEX 3.249 PUANIN ÜZERİNDE
MOEX açılışta yüzde 1,71 değer kazanarak 3.249 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,71 artışla 1196 puanın üzerine yükseldi.
RUBLE, DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 1,2 DEĞERLENDİ
Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,2 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi Ağustos 2024’ten bu yana ilk defa 84 seviyesinin altına indi.
ATEŞKES GÜNDEMDE
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi yapacağını söylerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’da ateşkes konusuna olumlu yaklaştıklarını ifade etmişti.
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