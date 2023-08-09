Rus rublesinde dolara karşı değer kaybı devam ediyor Rusya-Ukrayna savaşının başlattığı sürecin etkisiyle, dolar/ruble paritesi Mart 2022’den bu yana ilk defa 98 seviyesini aştı.

AA

Ruble haftanın üçüncü işlem gününde dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,88 değer kaybetti.

Dolar/ruble paritesi 98 seviyesine yükseldi.

Böylece dolar/ruble paritesi 25 Mart 2022'den bu yana ilk defa 95 seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonunda Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

Rusya, iç piyasada döviz alımına tekrar başladı

Rusya Maliye Bakanlığı, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ocak 2022’den bu yana ilk defa iç piyasada döviz alımına tekrar başlayacağını bildirmişti.

"Savaşın olumsuz etkisi sürüyor"

Rusya ekonomisi, Ukrayna ile savaşa girdikten sonra Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlarla sarsılmış ve para birimi değer kaybetmişti. Rusya yürürlüğe soktuğu yeni uygulamalarla para birimine değer kazandırdı ise de Ruble, dolar karşısında tekrar değer kaybetti.