Rus yatırımcılardan Bodrum'a 83 milyon dolarlık yatırım

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Palankoyev, Rus yatırımcılar tarafından Bodrum'da 83 milyon dolar yatırımla bir spor ve eğlence kompleksinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum'da Bodrum Arena ismini alacak dev bir kompleksin, Rusya-Türkiye İş Konseyi'nin aktif desteği, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) iş birliğiyle kurulan Sportİnvest Bodrum AŞ tarafından inşa edileceğini kaydetti.

“İNŞAATA 5 AY İÇERİSİNDE BAŞLANACAK”

Toplamda 75 bin metrekarelik alana kurulacak ve 83 milyon dolara mal olacak spor ve eğlence kompleksinin inşaatının 5 ay içerisinde başlayacağını dile getiren Palankoyev, komplekste hokey pistleri, halka açık paten alanları, gösteri merkezi, kongre, konferans ve sergi salonları, spor mağazaları, yemek alanları gibi bölümlerin bulunacağını bildirdi.

KONSERLER VE AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Palankoyev, "Kompleks, hokey, artistik patinaj, diğer buz disiplinlerinde spor yarışmaları düzenlemek, ayrıca kitlesel kültür, eğlence etkinlikleri, bilimsel ve halka açık toplantılar ve kongreler, sergiler ve sunumlar düzenlemek amacıyla yıl boyunca hizmet vermesi için tasarlandı. Komplekste konserler ve açık hava etkinlikleri de düzenlenebilecek." ifadelerini kullandı.

300 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Palankoyev, komplekste 300 kişinin istihdam edileceğini belirtti.

SPOR TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

15 ayda tamamlayıp hizmete almayı planladıkları Bodrum Arena'nın Türkiye'nin ve Bodrum'un spor turizmine katkı sağlayacağını aktaran Palankoyev, "Türkiye'de özellikle kış sporları ile ilgili bu gibi salonlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Rus turistlerin de son zamanda radarına giren Bodrum'da böyle bir yatırımın yapılması hem ülkeler hem de ülke vatandaşları için çok önemli. Proje kapsamında ayrıca buz hokeyi, buz pateni ve diğer buz sporlarıyla ilgilenen gençlerin eğitim alabileceği bir okul açmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.