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    Ruslar temmuzda rekor düzeyde döviz aldı

    Rusya Merkez Bankası, Rusların temmuz ayında rekor düzeyde döviz aldığı ve önemli bir kısmını yurt dışına gönderdiğini açıkladı.
    • 11.08.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 17:38
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    Ruslar temmuzda rekor düzeyde döviz aldı

    Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rusya'daki tüzel kişilerin haziranda 176 milyar ruble net döviz alımı yaptığı belirtildi.

    Net alımlar yaklaşık 3,9 milyar dolar

    Söz konusu net alımların temmuzda 237 milyar ruble (yaklaşık 3,9 milyar dolar) düzeyine çıktığına işaret edilen açıklamada, bu miktarın rekor düzeyde olduğu vurgulandı.

    Alınan dövizin önemli bir kısmı yurt dışına gönderildi

    AA'da yer alan habere göre, döviz alımındaki artışa rağmen döviz mevduatlarındaki para miktarının 3 milyar dolar azaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu durumun da dövizin önemli bir kısmının alındıktan sonra yurt dışına gönderildiği anlamına geldiğine işaret edildi.

    Açıklamada, alımların önemli bir kısmının ithalatçılar ve dost sayılan ülkelerin bankaları tarafından yapıldığı ve ülkede ithalatın toparlanmasıyla dövize yönelik talebin daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

    Ruslar temmuzda rekor düzeyde döviz aldı #1


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