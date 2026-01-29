Rusya, bireylerin külçe altın ihracatını kısıtlama hazırlığında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en büyük altın üreticilerinden Rusya’da, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından değerli metale yönelik ilgi arttı.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, Moskova’da gazetecilere açıklamada bulunarak, ülkede bireylerin 100 gramdan fazla altın külçesini yurt dışına çıkarmalarının yasaklanması için hükümete teklif sunduklarını söyledi.

Bireylerin Rusya’dan 100 gramdan fazla külçe altın ihraç etmesini yasaklamaya hazırlandıklarını belirten Moiseyev, "Tüm kurumlarla mutabakata vardık ve teklifi hükümete sunduk. Hükümet tarafından oldukça hızlı bir şekilde incelenip başkanlık idaresine değerlendirilmek üzere gönderileceğini umuyorum." dedi.

RUSYA'NIN ALTIN REZERVLERİ 300 MİLYAR DOLAR

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025’te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 42,3'e çıktı.

DEĞERLİ METAL İŞLEM HACMİ

Moskova Borsası’ndaki (MOEX) değerli metal piyasasında toplam işlem hacminin 2025’te bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 3 trilyon rubleyi (yaklaşık 38 milyar dolar) geçtiği bildirilmişti.