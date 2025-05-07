Rusya, bütçe açığını kapatmak için rezervlerini kullanacak

AA

Rusya'da petrol ve doğalgaz gelirleri azaldığı için bütçe açığı giderek artıyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, düşen petrol ve doğalgaz gelirleri nedeniyle bütçe açığının artacağını belirterek, açığın kapatılması için bu yıl Ulusal Varlık Fonu’ndan 447 milyar ruble (yaklaşık 5,5 milyar dolar) harcanacağını söyledi.

BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNLERİN ÜZERİNDE KALDI

Siluanov, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Rusya’da 2025 bütçe açığı tahmininde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranın yüzde 0,5’ten yüzde 1,7’ye çıkartılmasını değerlendirdi.

BÜTÇE TAHMİNLERİ YENİLENDİ

Değişen petrol fiyatları nedeniyle bütçe tahminlerinde değişiklik yaptıklarına işaret eden Siluanov, “Petrol ve doğalgaz gelirlerimiz 2,6 trilyon ruble azalırken, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerimiz arttı. Genel olarak bütçe açığımızın arttığını görüyoruz.” dedi.

BÜTÇE AYARLAMASI

Siluanov, küresel piyasalardaki ve Rus ekonomisindeki gelişmeleri takip ettiklerini anlatarak, “Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın verilerine dayanarak, bütçe ayarlaması için Ulusal Varlık Fonu'ndan 447 milyar ruble (yaklaşık 5,5 milyar dolar) kullanmayı planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bakan Siluanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayladığı, temel mali prensiplerin 2030 yılına kadar kalacağını ve değişiklik yapmayacaklarını söyledi.

39,2 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

Rusya’nın Ulusal Varlık Fonu’ndaki likit varlıkları 1 Nisan itibarıyla 3,2 trilyon ruble (yaklaşık 39,2 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor.