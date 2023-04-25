Rusya dijital ve dost ülkelerin para birimlerini daha fazla kullanmaya karar verdi Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, ekonomisini korumak için ruble ile ticareti önceleyen kararlar almaya devam ediyor.

AA

Rusya, dünyada kendi para birimini dış ticarette kullanan ülkelerin başında geliyor.

Türkiye de bu eğilimi taşıyan ülkelerin arasında yer alıyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, küresel ekonomide önemli değişikliklerin yaşandığı bir döneme girildiğini belirterek, gelişmekte olan ülkelerin gelişen ülkeleri dışladıklarını ileri sürdü.

Siluanov, başkent Moskova'da düzenlenen "Bilgi" adlı forumda yaptığı konuşmada, Rusya ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Doları terk eden biz değiliz, dolar bizi terk etti"

Rusya'nın uluslararası ticarette ulusal para birimlerini kullanmayı artırarak sürdüreceğine işaret eden Siluanov, şu ifadelerini kullandı:

Bu bizim için öncelik. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dediği gibi; doları terk eden biz değiliz, dolar bizi terk etti ve ticarette kullanmak tehlikeli hale geldi.

“Dijital ve dost ülkelerin para birimlerini daha fazla kullanacağız”

Siluanov, başta ruble olmak üzere, dijital ve dost ülkelerin para birimlerini daha fazla kullanacaklarını aktardı.

Küresel ekonominin de bir değişim sürecine girdiğini ifade eden Siluanov, şöyle konuştu: