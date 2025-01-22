Rusya, gıda ürünlerinde ihracat kısıtlamalarına gidebilir

AA

Rusya, yerli üretimi artırmayı amaçlıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşyev, başkent Moskova’da gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına ilişkin konuştu.

Rusya'da enflasyon Aralık 2024'te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,52'lik artış kaydetmişti.

Rus vatandaşlarının temel gıda ürünlerine rahat bir şekilde erişmesi gerektiğine işaret eden Patruşyev, "Yerli üreticilerimize güveniyoruz ve kendi kendimize yeterliliği artırıyoruz. Kendi ürünlerimizin çıktısını daha da artırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İTHALATLA İÇ PİYASA DENGESİ KURULACAK

Patruşyev, iç pazara öncelik verdiklerini belirterek, "Öncelik elbette devlettir. Temel gıda maddelerinin satın alınabilirlik durumunu izlemeye devam ediyoruz. Eğer durum iç pazarımızın istikrarı lehine değilse olası ihracat kısıtlamaları da dahil bazı kozlarımız var." diye konuştu.

Patruşyev, Rusya'nın ihracatta kazandığı pazarları kaybetmek istemediğini sözlerine ekledi.