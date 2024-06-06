Rusya Merkez Bankası 'açık ekonomi' çağrısı yaptı Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, "Ekonomimizi entegre etmeye hazır olmalıyız" dedi. Rus yetkili, planlanan vergi artışları konusunda uyardı.

ensonhaber.com

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Ukrayna savaşının ardından Batı'nın uyguladığı yaptırımlar ve ticaret kısıtlamalarına rağmen Rusya'nın "açık bir ekonomi" olması gerektiğini söyledi.

Nabiullina, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

"Ekonomimizi entegre etmeye hazır olmalıyız"

Rusya'nın "ekonominin açıklığını sağlamayı" öncelikli hale getirmesi gerektiğini söyleyen Nabiullina, "Yaptırımlara rağmen ekonomimizi entegre etmeye hazır olmalıyız." dedi.

Yaptırımlar, Rusya'yı uluslararası finans sisteminden büyük ölçüde dışladı. Batı ile enerji ticareti sekteye uğradı. Ayrıca birçok Batılı şirket de Rusya'yı terk etti.

"Vergi artışları yatırımı caydırmamalı"

Rusya'nın sermaye piyasalarını geliştirmesi gerektiğini belirten Nabiullina, planlanan vergi artışlarının yatırımı caydıracak şekilde uygulanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Mali egemenlik vurgusu

Nabiullina ile birlikte konuşan Maliye Bakanı Anton Siluanov ise farklı bir mesaj vererek, Rusya'nın "mali egemenliğini" artırması gerektiğini savundu.

AFP'nin haberine göre Siluanov, "Gelecek yıllarda bunun üzerinde çalışacağız." ifadesini kullandı.