Rusya Merkez Bankası, kripto para işlemleriyle ilgili uyardı

AA

Rusya Merkez Bankası Başkan Birinci Yardımcısı Vladimir Çistyukhin, kripto paralarla yapılan işlemleri çok riskli bulduklarını ifade etti.

Vladimir Çistyukhin'e göre, niteliksiz yatırımcılar korunmalı.

Çistyukhin, Moskova'da düzenlenen Finans Piyasaları Forumu'nda yaptığı konuşmada, kripto paralarla gerçekleştirilen tüm işlerin "gri bölgede" yer aldığını söyledi.

MEVZUAT ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Söz konusu işlemlerin düzenlenmediğine işaret eden Çistyukhin, kripto paralarla yapılacak işlemlere yönelik süreçlerin belirli bir mevzuatla belirlenmesi üzerine çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Deneyimsiz yatırımcıların kripto paralar konusunda korunmaları gerektiğinin altını çizen Çistyukhin, "Kripto para birimleriyle işlem ve yatırım yapmanın son derece riskli bir faaliyet olduğuna ve niteliksiz yatırımcının mümkün olduğunca bu tür faaliyetlerden korunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İŞLEMLER RUSYA ALTYAPISI İLE YAPILACAK

Çistyukhin, kripto paralarla yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemelerde, bu işlemler için Rus altyapısının kullanılacağına da vurgu yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka ve dijital ruble kullanımına ilişkin de konuşan Çistyukhin, "Tüm bu teknolojilerin, en teknolojik liderliğimizi daha da pekiştirmemize izin vereceğini düşünüyorum." yorumunda bulundu.

"KRİPTO PARA İŞLEMLERİNİ NİTELİKLİ YATIRIMCILAR YAPSIN"

Rusya Merkez Bankası, kripto para işlemleri yapılması izninin sadece nitelikli yatırımcılara verilmesini dün hükümete önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Ağustos 2024'te imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getirmişti.