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    Rusya Merkez Bankası kripto para yatırımlarının risklerine yoğunlaştı

    Kripto paralar ekonomi dünyasına girdi, ancak kuralları ve aracıları konusundaki belirsizlikler ülkeleri zorluyor.
    • AA
    • 30.06.2021 - 14:01
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 14:04
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    Rusya Merkez Bankası kripto para yatırımlarının risklerine yoğunlaştı

    Rusya Merkez Bankası, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacağını duyurarak, ekonomide sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bu konuda belirsiz olan alanı doldurmaya çalışıyor.

    Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en büyük bankaları ve ödeme sistemleri ile kripto para piyasalarına ilişkin değerlendirme yapılacağı belirtildi.

    DEĞERLENDİRME ÖNÜMÜZDEKİ AY YAPILACAK

    Söz konusu değerlendirmenin gelecek ay yapılacağının belirtildiği açıklamada, “Bireylerin ve şirketlerin, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacaktır.” denildi.

    Rusya Merkez Bankası kripto para yatırımlarının risklerine yoğunlaştı #1

    KRİPTO PARALAR ÜRÜN ALIMINDA YASAK

    Rusya’da kripto paraların, hizmet ve ürün alımında kullanılması ise yasak durumda.

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