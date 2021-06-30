Rusya Merkez Bankası kripto para yatırımlarının risklerine yoğunlaştı

Kripto paralar ekonomi dünyasına girdi, ancak kuralları ve aracıları konusundaki belirsizlikler ülkeleri zorluyor.

Rusya Merkez Bankası, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacağını duyurarak, ekonomide sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bu konuda belirsiz olan alanı doldurmaya çalışıyor.

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en büyük bankaları ve ödeme sistemleri ile kripto para piyasalarına ilişkin değerlendirme yapılacağı belirtildi.

DEĞERLENDİRME ÖNÜMÜZDEKİ AY YAPILACAK

Söz konusu değerlendirmenin gelecek ay yapılacağının belirtildiği açıklamada, “Bireylerin ve şirketlerin, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacaktır.” denildi.

KRİPTO PARALAR ÜRÜN ALIMINDA YASAK

Rusya’da kripto paraların, hizmet ve ürün alımında kullanılması ise yasak durumda.