Rusya Merkez Bankası, küresel piyasalarla bağını korumak istiyor Rus finans sektörü, girdiği savaşın bir yansıması olarak yaptırımlardan ötürü daha kapalı bir hale geldi.

AA

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Rusya'ya yönelik yaptırımlar merkez bankası varlıklarına da yansımıştı.

Şimdi, Rusya Merkez Bankası, Rus finans sektörünün küresel piyasalarla bağını korumak istiyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Moskova'da düzenlenen "Rusya Borsası" adlı etkinlikte bir açıklama yaptı.

"Rus finans sektörünün küresel piyasalarla bağını korumamız gerekiyor"

Nabiullina, Rus finans sektörünün yaptırımlardan ötürü daha kapalı bir hale geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

Ancak mevcut koşullarda hem dost ülkelerden hem de dost olmayan ülkelerden yatırımcıları çekebilmek için Rus finans sektörünün küresel piyasalarla bağını mümkün mertebe korumamız gerekiyor.

"Dondurulan Rus şirketlerinin bazıları için çeşitli tedbirler devrede"

Nabiullina, Rus şirketlerinin dondurulmuş yaklaşık 3 trilyon ruble (yaklaşık 37,5 milyar dolar) değerinde varlıklarını geri almayı başardıklarını da söyledi. Varlıkları dondurulan Rus şirketlerinin bazıları için çeşitli tedbirleri devreye aldıklarını aktaran Nabiullina, şu bilgileri verdi: