Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu Büyük merkez bankalarının faizi açıkladıkları haftanın son gününde Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 16'da sabit tuttu.

AA

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak Aralık 2023'te 100 baz puanlık artışla yüzde 16'ya yükseltmişti.

Rusya Merkez Bankası, bugün ise politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 16'da sabit tuttu.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon baskısının azalma eğilimine girmesine rağmen halen yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 4-4,5

Açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4,5 seviyesinde olmasının beklendiği bilgisi verilerek, henüz enflasyon oranının artışında yavaşlama olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılamayacağı da ifade edildi.

İç talebin ürün ve hizmet üretim kapasitesini aşmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararı almıştır." denildi.

"Para politikası enflasyondaki düşüş sürecini pekiştirmeye devam edecek"

Açıklamada, ayrıca Banka'nın izleyeceği para politikasının enflasyondaki düşüş sürecini pekiştirmeye devam edeceği vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)