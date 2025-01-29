Rusya tahıl ihracatındaki başarısını sürdürmeye kararlı

AA

Ukrayna ile savaş halinde bulunan Rusya, tarım üretimini tekrar öne çekti.

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Tarım Zirvesi'nde bir konuşma yaparak bu alandaki hedefleri ortaya koydu.

RUSYA'NIN TAHIL İHRACATI HEDEFİ 57 MİLYON TON

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, Temmuz 2024 ile Haziran 2025'i kapsayan mevcut tarım sezonunda toplam 57 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Rusya'nın önceki tarım sezonundaki tahıl ihracatı 72 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti.

TOPLAM 128 MİLYON TON TAHIL HASADI

Lut, Rusya Tarım Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkede geçen yıl toplam 128 milyon ton tahıl hasadının gerçekleştirildiğini belirtti.

"KURAKLIK VE SEL YAŞANMADI"

Geçen yıl kuraklık ve seller gibi zorluklarla karşılaştıklarına işaret eden Lut, buna rağmen Rusya tarihinin en büyük beşinci tahıl hasadını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"SEZONUN YARISINDA 37 MİLYON TONLUK İHRACAT YAPILDI"

Lut, mevcut tarım sezonunun ilk yarısında 37 milyon ton ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Temmuz 2024 itibarıyla başlayan tarım sezonunda toplam 57 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.



