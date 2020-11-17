Rusya Türkiye'ye doğalgazı ucuza satacak

Gazprom ile Türkiye arasında Elektronik Satış Platformu üzerinden ilk anlaşmanın imzalanmasıyla Türkiye, Rusya'dan doğalgazı daha ucuza ithal edecek.

Gazprom'ın ihracat kolu Gazprom Export, Türkiye'yle Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden ilk anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Gazprom Export, 11 Kasım'da ESP'de yapılan oturum kapsamında Aralık 2020'de Malkoçlar giriş noktasına tedariki öngören doğalgaz satış anlaşmasını başarıyla imzaladı." dendi.

ESP ÜZERİNDEN İLK ANLAŞMA

Anlaşmanın yaklaşık 700 bin metreküp gaz satışını öngördüğünü belirten Gazprom Export, bunun Türk pazarına gaz satışıyla ilgili olarak ESP üzerinden imzalanan ilk anlaşma olduğunu vurguladı.

TÜRK ŞİRKETLERİNE UCUZ DOĞALGAZ

Kısa vadeli fiziksel doğalgaz satışlarına yönelik ESP, 2018 yılında Avrupalı müşteriler için rekabet koşullarında daha esnek ve piyasa odaklı fiyatlar belirlemek için uygulamaya koyulmuştu.

Kasım başında ESP uygulamasına Türkiye'yi dahil edeceğini açıklayan Gazprom Export, Türk şirketleri için ESP üzerinden ilk ihalesini Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar giriş noktası için düzenlemişti. Gaz satın almak isteyen şirketler 9–11 Kasım 2020 tarihlerinde tekliflerini sunmuştu.

ESP'nin devreye alınmasıyla birlikte Türk şirketlerin, mevcut fiyatlara kıyasla daha ucuza gaz ithal edebileceği belirtiliyor.