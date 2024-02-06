Rusya'nın enerji üretimi ve ihracatı 2023'te geriledi Rusya'nın petrol ihracatının 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3,3, boru hatlarıyla doğalgaz ihracatının ise yüzde 29,9 azaldığı bildirildi.

AA

Rusya'nın enerjide ana pazarlarından Avrupa'ya enerji ihracatı yaptırımlardan ötürü önemli oranda azalırken ülke söz konusu kaybını, Asya pazarlarına artırdığı ihracatla telafi etmek istiyor.

Çin ve Hindistan'a yönelik petrol ihracatını geçen yıl artıran Rusya, doğalgazda da LNG ve yeni boru hatlarına yönelik yatırımlarla küresel pazardaki payını tekrar artırmayı hedefliyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu aşamada Moskova'da düzenlenen Rusya Federasyon Konseyi toplantısında yaptığı sunumda, ülkesinin enerji sektörüne dair bilgiler paylaştı.

Rusya'nın petrol üretimi azaldı

Buna göre, Rusya'nın petrol üretimi 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 530,6 milyon tona düştü.

Rusya'nın petrol ihracatı geriledi

Petrol ihracatı yüzde 3,3 azalarak 234,4 milyon tona geriledi.

Rusya'nın boru hatlarıyla doğalgaz ihracatı azalış kaydetti

Söz konusu dönemde, Rusya'nın boru hatlarıyla doğalgaz ihracatı yüzde 29,9 azalarak 99,6 milyar metreküpe gerilerken, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı da (LNG) yüzde 1,9 düşerek 45,4 milyar metreküpe indi.

Rusya'nın doğalgaz üretimi azaldı

Ülkenin doğalgaz üretimi yüzde 5,5 azalarak 636,9 milyar metreküpe gerilerken, iç pazara yönelik doğalgaz tedariki ise yüzde 2,8 artarak 500 milyar metreküpe çıktı.

Kömür üretimi ve ihracatı geriledi

Kömür üretimi yüzde 1,1 azalarak 438 milyon tona düşerken, kömür ihracatı da yüzde 3,9 azalarak 212,5 milyon tona düştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)