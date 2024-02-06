Rusya'nın enerji üretimi ve ihracatı 2023'te geriledi

Rusya'nın enerjide ana pazarlarından Avrupa'ya enerji ihracatı yaptırımlardan ötürü önemli oranda azalırken ülke söz konusu kaybını, Asya pazarlarına artırdığı ihracatla telafi etmek istiyor.
Çin ve Hindistan'a yönelik petrol ihracatını geçen yıl artıran Rusya, doğalgazda da LNG ve yeni boru hatlarına yönelik yatırımlarla küresel pazardaki payını tekrar artırmayı hedefliyor.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu aşamada Moskova'da düzenlenen Rusya Federasyon Konseyi toplantısında yaptığı sunumda, ülkesinin enerji sektörüne dair bilgiler paylaştı.
Rusya'nın petrol üretimi azaldı
Buna göre, Rusya'nın petrol üretimi 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 530,6 milyon tona düştü.
Rusya'nın petrol ihracatı geriledi
Petrol ihracatı yüzde 3,3 azalarak 234,4 milyon tona geriledi.
Rusya'nın boru hatlarıyla doğalgaz ihracatı azalış kaydetti
Söz konusu dönemde, Rusya'nın boru hatlarıyla doğalgaz ihracatı yüzde 29,9 azalarak 99,6 milyar metreküpe gerilerken, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı da (LNG) yüzde 1,9 düşerek 45,4 milyar metreküpe indi.
Rusya'nın doğalgaz üretimi azaldı
Ülkenin doğalgaz üretimi yüzde 5,5 azalarak 636,9 milyar metreküpe gerilerken, iç pazara yönelik doğalgaz tedariki ise yüzde 2,8 artarak 500 milyar metreküpe çıktı.
Kömür üretimi ve ihracatı geriledi
Kömür üretimi yüzde 1,1 azalarak 438 milyon tona düşerken, kömür ihracatı da yüzde 3,9 azalarak 212,5 milyon tona düştü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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