2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu duyuruldu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı , Mexico City Stadyumu’nda oynanan Meksika - Güney Afrika müsabakasıyla başladı.

19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla tamamlanacak organizasyon, tarihinin en geniş katılımlı turnuvası olacak.

İLK KEZ 48 TAKIMLA

Farklı kıtalardan birçok ülkeyi bir araya getirecek olan Dünya Kupası, ilk kez 12 grupta 48 takımlı oynanacak.

Kupa tarihinde ilk kez çift haneli rakamlara ulaşan grup aşamasında her takım 3 maça çıkacak.

Bu müsabakaların ardından ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan son 32 turuna yükselecekken, ayrıca en başarılı üçüncü takımlar da yollarına devam edebilecek.

İLK 50'DE ARDA VE HAKAN VAR

Dünyanın önde gelen spor yayınlarından The Athletic, turnuvada mücadele edecek en iyi 50 futbolcuyu sıraladı.

Yayınlanan listede A Milli Takım'dan iki futbolcu kendisine yer buldu. Arda Güler 45'inci sırada yer alırken, Hakan Çalhanoğlu ise 47'nci basamakta gösterildi.

ARDA VE HAKAN'A ÖVGÜLER

The Athletic'in Arda Güler için yaptığı değerlendirmede genç yıldızın Real Madrid'de geçirdiği başarılı sezon ön plana çıkarıldı.

Analizde, Vincenzo Montella'nın hücum planını üzerine kurduğu yaratıcı oyuncu olarak gösterilen Arda'nın, Dünya Kupası'nda Türkiye adına kilit rol üstlenmesinin beklendiği vurgulandı.

Listede 47'nci sırada yer alan Hakan Çalhanoğlu için yapılan değerlendirmede ise tecrübeli futbolcunun oyun kurucu özellikleri ve duran toplardaki etkinliği öne çıkarıldı.

Çalhanoğlu'nun penaltı ustalığı ve hücum katkısıyla benzer profildeki birçok orta saha oyuncusundan ayrıldığı ifade edildi.

İLK SIRA DEMBELE'NİN

The Athletic'in hazırladığı sıralamada ilk sırayı Fransız yıldız Ousmane Dembele aldı.

Harry Kane ikinci, Lamine Yamal üçüncü sırada yer alırken, ilk 10'da Kylian Mbappe, Pedri, Achraf Hakimi ve Bruno Fernandes gibi yıldız isimler de kendilerine yer buldu.

EN İYİ 50 FUTBOLCU

1. Ousmane Dembele

2. Harry Kane

3. Lamine Yamal

4. Michael Olise

5. Vitinha

6. Kylian Mbappe

7. Gabriel

8. Pedri

9. Achraf Hakimi

10. Bruno Fernandes

11. Luis Diaz

12. Declan Rice

13. Erling Haaland

14. Nuno Mendes

15. Vinicius Junior

16. Joshua Kimmich

17. William Saliba

18. Willian Pacho

19. Jude Bellingham

20. Federico Valverde

21. Raphinha

22. Jonathan Tah

23. Thibaut Courtois

24. Dayot Upamecano

25. Lionel Messi

26. Enzo Fernandez

27. Antoine Semenyo

28. Virgil van Dijk

29. Desire Doue

30. Joao Neves

31. Bukayo Saka

32. Moises Caicedo

33. Jeremy Doku

34. Florian Wirtz

35. Yan Diomande

36. Fabian Ruiz

37. Julian Alvarez

38. Martin Odegaard

39. Rayan Cherki

40. Bernardo Silva

41. Marquinhos

42. Mohamed Salah

43. Piero Hincapie

44. Rodri

45. Arda Güler

46. Ruben Dias

47. Hakan Çalhanoğlu

48. Jamal Musiala

49. Nico Paz

50. Cristiano Ronaldo