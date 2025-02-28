Rusya'nın TürkAkım'la Avrupa'ya doğalgaz ihracatı rekor kırdı

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Rusya'nın TürkAkım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, şubat ayında günlük 55 milyon metreküpün üzerine çıktı.

Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya aktarılmasına yönelik 5 yıllık anlaşmanın 1 Ocak'ta sona ermesi ve uzatılmamasının ardından TürkAkım boru hattı, Rus doğalgazının Avrupa'ya ulaştığı tek güzergah haline geldi.

RUSYA'NIN TÜRKAKIM BORU HATTI ÜZERİNDEN AVRUPA'YA DOĞALGAZ İHRACATI YÜZDE 30,7 ARTTI

Reuters'ın Avrupa'daki doğalgaz iletim sistemlerini yöneten Entsog'un verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, şubat ayında Rusya'nın TürkAkım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artarak günlük 55,8 milyon metreküpe yükseldi.

Ocak ayına kıyasla ise yüzde 10'luk bir artış kaydedildi.

ŞUBAT AYINDAKİ İHRACAT

Rusya, şubat ayında TürkAkım boru hattıyla Avrupa'ya toplamda yaklaşık 1,56 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yaptı.

Ocak ayında 1,57 metreküp, şubat 2024'te ise 1,24 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılmıştı.